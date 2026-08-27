O atacante espanhol Álvaro Morata não conseguiu garantir seu lugar no Como sob o comando de Cesc Fàbregas, e parece que seu futuro, aos 33 anos, está fora do Campeonato Italiano.

Além disso, a aproximação de Moise Kean com o clube italiano, que parece inevitável, fecha a porta para o ex-jogador de Real Madrid e Atlético de Madrid conseguir uma vaga como titular.

Nesse contexto, parece que Morata, cujo nome foi associado a vários times, já tomou sua decisão, e, segundo o programa de rádio "El Larguero", da emissora Cadena SER, o Leganés será seu destino surpreendente.

A rádio acrescentou, conforme noticiado pelo jornal "Mundo Deportivo", que a prioridade do jogador é morar na capital espanhola, e daí veio sua escolha pelo Leganés.

Segundo a mesma fonte, o ex-internacional espanhol se juntará ao Leganés por empréstimo, cedido pelo Como.

O jornal acrescentou: "Pessoas próximas a Morata confirmaram o negócio, que está sendo negociado atualmente. Não é uma operação fácil, já que o Leganés é um time da segunda divisão, mas, se as coisas correrem bem, Morata será o camisa 9 do Leganés nesta temporada. Ele está ansioso para morar em Madri".

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