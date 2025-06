Macedônia do Norte x Bélgica: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026

Seleções se enfrentam nesta sexta-feira (06), na Arena Toše Proeski; confira a transmissão e outras informações do jogo

Macedônia do Norte e Bélgica se enfrentam nesta sexta-feira (06), às 15h45 (de Brasília), na Arena Toše Proeski, pela terceira rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do sportv 3 na TV fechada (confira a programação completa).

Líder do Grupo J das Eliminatórias, a Macedônia do Norte volta a campo para defender sua invencibilidade. Com quatro pontos conquistados, a seleção venceu o Liechtenstein por 3 a 0 na estreia e, em seguida, empatou com o País de Gales por 1 a 1. Vale destacar que a equipe está invicta em casa desde junho de 2023, com quatro vitórias e três empates no período.

Já a Bélgica fará sua estreia nas Eliminatórias Europeias. Os belgas também integram o Grupo J, ao lado de País de Gales, Cazaquistão, Liechtenstein e Macedônia do Norte, e buscam deixar para trás a campanha decepcionante na Liga das Nações, na qual venceram a Ucrânia por 3 a 0 no jogo de volta do playoff de rebaixamento da competição.

Prováveis escalações

Macedônia do Norte: Dimitrievski; Zajkov, Ashkovski, Musliu, Ilievski, Alimi, Kostadinov, Alioski, Bardhi, Miovski, Elmas .

Bélgica: Sels; Meunier, Faes, Debast, Theate, De Bruyne, Tielemans, Vanaken, Trossard, Doku, Lukaku .

Desfalques

Macedônia do Norte

Não há desfalques confirmados.

Bélgica

Sem desfalques confirmados.

Quando é?