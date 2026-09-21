Mac Allister: Messi merece a Bola de Ouro; ainda não defini meu futuro no Liverpool

Alexis Mac Allister, meio-campista do Liverpool, revelou detalhes sobre o seu futuro no clube inglês em entrevista à rede "ESPN", na qual também rasgou elogios ao ídolo argentino Lionel Messi.

Mac Allister afirmou no início deste mês que sentiu uma "tristeza profunda" pelo fato de o clube não ter apresentado uma proposta de renovação de contrato, mas preferiu permanecer em Anfield durante o último verão, apesar de ter tido oportunidades de deixar o time.

O internacional argentino já havia manifestado sua decepção anteriormente pelo fato de o clube ter apresentado duas propostas de renovação de contrato aos seus companheiros de meio-campo Ryan Gravenberch e Dominik Szoboszlai, enquanto ele não recebeu uma oferta semelhante.

Mac Allister disse: "Não há nenhuma decisão definitiva até agora. Meu contrato ainda termina daqui a dois anos. E, como eu disse, vou dar tudo de mim. Muita coisa pode acontecer nesse período, e há várias opções disponíveis".

E acrescentou: "Espero que isso se estenda por mais anos, mas se ficar limitado a apenas dois anos, terei de aproveitá-los com a minha família, porque não tenho a menor dúvida de que estou em um dos melhores clubes do mundo".

O ex-jogador do Brighton explicou que a seleção da Argentina terá de "se tornar mais forte como equipe" ao se preparar para um futuro sem Lionel Messi.

Mac Allister prosseguiu: "As palavras a respeito de Messi são sempre as mesmas: gratidão e a consciência de que nunca virá outro jogador como ele. Aproveitamos enormemente o nosso tempo ao lado dele".

E continuou: "Também somos gratos a ele por tudo o que nos ajudou a conquistar em títulos. E, com certeza, o momento da sua despedida será uma ocasião extremamente emocionante".

E completou: "Será um processo diferente com a chegada de novos jogadores. E precisamos começar a assimilar que o melhor jogador do mundo, aquele que fazia toda a diferença, não estará mais presente, e que teremos de nos tornar mais fortes como equipe. Essa será a coisa mais importante".

Mac Allister demonstrou grande confiança quando foi perguntado sobre as chances de Messi vencer o prêmio Bola de Ouro neste ano, aos 39 anos de idade.

O jogador de 27 anos declarou: "Sim, com toda a certeza. Como argentinos, gostaríamos que Messi a vencesse. Ele fez uma Copa do Mundo excepcional e não vejo nenhum motivo que impeça a concessão do prêmio a ele".

E prosseguiu: "Além disso, é compreensível que os números passaram a desempenhar um grande papel nos dias de hoje, algo que não tinha tanta importância no passado, e você também não sabe exatamente com base em que as pessoas votam".

E acrescentou: "Mas todo candidato à disputa é um jogador excepcional, e qualquer um que chegue perto dela a merece. E todos nós sabemos que Leo sempre coloca a equipe em prioridade acima das conquistas individuais, então não será um grande problema para ele".

Messi deixa a seleção da Argentina como o maior artilheiro histórico e o jogador com mais participações em partidas internacionais, tendo marcado 125 gols em 207 jogos pela Argentina.

Mac Allister voltará a jogar pelo Liverpool no confronto contra o Manchester City em Anfield após o fim da data Fifa, no dia 11 de outubro.



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