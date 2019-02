Má fase de Coutinho vira problema na Seleção; psicológico atrapalha o meia

Jogador atravessa momento complicado no Barcelona e é fortemente criticado às vésperas da Copa América

Nesta quinta-feira(28), o técnico Tite vai anunciar a lista dos 23 convocados que disputarão os confrontos Chevrolet Brasil Global Tour diante de Panamá e República Tcheca. A lista deve praticamente definir os nomes que estarão na Copa América, em junho, no Brasil. Diante de jovens atletas que vivem bom momento, o treinador encara um problema, trata-se de Philippe Coutinho.

Um dos principais jogadores da "era Tite", o meia vive péssima fase no Barcelona e tem recebido muitas críticas da imprensa espanhola. No último sábado, foi titular na vitória por 4 a 2 sobre o Sevilla, mas nem mesmo o resultado foi capaz de evitar os comentários sobre a partida ruim do brasileiro.

O jornal "Sport" da Catalunha escreveu "“Ninguém pode criticar que não tenta, mas é que isso é o mínimo que deve fazer um jogador do Barça. Impreciso no passe, nas finalizações e em todo. A vulgaridade tomou conta dele e urge reencontrar-se consigo mesmo". Já o Marca, de Madri, classificou o brasileiro com falta de ambição, constância e decisão.

Na Espanha, no entanto, todos estão surpresos com o fraco desempenho de Coutinho. A confiança no meia brasileiro era tanta que foi destinado a ele mais da metade do valor recebido pela venda de Neymar ao PSG. Com talento, o fator psicológico aparece como um grande obstáculo que precisa ser superado pelo jogador.



(Foto: Getty Images)

Mas quem conhece Coutinho de longa data, sabe que esse é um problema que afeta realmente o meia. Desde as categorias de base do Vasco, nunca foi o mais enérgico ou aquele que pega a bola na hora da adversidade. O talento, no entanto, sempre fez com que jogadores e técnicos respeitassem o garoto que desfilava bom futebol sempre que as coisas estavam bem.

Sob pressão, muito cobrado, Coutinho não rende e é exatamente isso que tem vivido na Espanha. O maior problema é que neste momento a Seleção precisa demais do seu melhor coadjuvante. Pela frente, uma Copa América importante para a sequência do trabalho de Tite onde Neymar talvez não chegue 100%, assim como foi na Copa do Mundo da Rússia. Caberia ao jogador do Barcelona, assumir o protagonismo.

Apesar da má fase, Coutinho segue prestigiado no mercado, o Chelsea teria interesse na contratação do meia como um possível substituto. Além disso, o PSG tem se adequado as exigências em relação ao Fair Play Financeiro e uma mudança para Paris, para atuar ao lado do amigo Neymar, de Thiago Silva e Daniel Alves não estaria descartado.



(Foto: Getty Images)

Mas Coutinho precisa se fortalecer psicológicamente, tecnicamente todos sabem da qualidade do meia, os passes de primeira, os arremates na entrada da área, as assistências, a visão de jogo. Ele possuí todos os atributos para estar sempre entre os melhores, mas no futebol cada vez mais competitivo, estar bem da cabeça também é fundamental.

Tite segue confiando no jogador, e sabe que precisa passar confiança ao meia. Por outro lado, não há muito tempo, a decisão está batendo na porta e participação de Coutinho será importante para ajudar o treinador que o fez de fato deslanchar com a Canarinho.