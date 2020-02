Lyon x Juventus: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (26), pelo jogo de ida das oitavas de final da UCL; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com Cristiano Ronaldo em campo, a visita o nesta quarta-feira (26), às 17h (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT, na TV fechada, além do Facebook do Esporte Interativo e EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Lyon x Juventus DATA Quarta-feira, 26 de fevereiro de 2020 LOCAL Parc Olympique Lyonnais - Lyon, FRA HORÁRIO 17h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Franceses querem bom primeiro jogo nas oitavas de final da UCL / Foto:Getty Images

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

LYON

Os franceses entram em campo preocupados com a grande lista de desfalques para o primeiro jogo. Pelo menos, quatro jogadores estão lesionados, incluindo o capitão Memphis Depay.

Reine-Adélaïde, Koné e Rafael completam a lista de ausências do clube francês.

Na Champions, a equipe comandada por Rui Garcia avançou até as oitavas após o segundo lugar no Grupo G.

Provável escalação do Lyon: ​Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Tousart, Aouar, Cornet; Toko Ekambi, Dembélé, Terrier.

JUVENTUS

Do outro lado, a Juve voltou a assumir a liderança do Campeonato Italiano, mas o seu principal foco é a .

Khedira, Demiral e Douglas Costa são as ausências da equipe, enquanto Pjanic retorna de lesão, mas pode iniciar o duelo no banco de reservas.

Com problemas nas costas, Higuaín ainda é tratado como dúvida.

Provável escalação da Juventus: Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Sandro; Bentancur, Pjanic (Matuidi), Ramsey; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LYON

JOGO CAMPEONATO DATA Lyon 1 x 1 16 de fevereiro Metz 0 x 2 Lyon Ligue 1 21 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Lyon x Ligue 1 1º de março 17h (de Brasília) Lyon x Copa da 4 de março 17h10 (de Brasília)

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 2 x 0 Brescia 16 de fevereiro 1 x 2 Juventus Serie A 22 de fevereiro

Próximas partidas