Lyon aceita proposta de 40 milhões de euros à vista do Newcastle por Bruno Guimarães

O Newcastle, da Inglaterra, oficializou uma proposta de 40 milhões de euros (cerca de R$ 245 milhões) à vista, ao Lyon, da França, por Bruno Guimarães. Os franceses aceitaram a oferta. Agora, os clubes aguardam uma decisão do volante, que está com a seleção brasileira, em Quito, onde a equipe de Tite enfrenta o Equador, nesta quinta-feira (27).

Além do Newcastle, o Wolverhampton foi outro clube da Premier League que demonstrou interesse na contratação de Bruno Guimarães. Os Wolves chegaram a conversar com o estafe do jogador e estavam cientes de que a sua liberação não seria por um valor inferior a 40 milhões de euros. A proposta do Newcastle foi enviada ao Lyon na madrugada desta terça-feira (25).

Segundo soube a GOAL, precisando de grana em caixa por conta da não classificação para a Champions League, o Lyon havia colocado o valor de 45 milhões de euros para negociar Bruno Guimarães. No entanto, a oferta à vista fez os franceses aceitarem os 40 oferecidos pelo Newcastle.

Na última janela de transferências, o Arsenal chegou a conversar com o Lyon por Bruno Guimarães, mas deixou claro que não tinha condições de oferecer os 45 milhões de euros à vista, o que fez com que a negociação não avançasse.

Bruno Guimarães tem contrato com o Lyon até 30 de junho de 2024. Ele foi adquirido pelos franceses em janeiro de 2020 por 20 milhões de euros. O Athletico-PR, ex-clube do jogador, tem direito a 20% da mais-valia sobre a venda do atleta