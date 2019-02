Luxemburgo explica por que foi demitido do Real Madrid

Segundo o treinador, uma discussão com o presidente Florentino Pérez envolvendo Ronaldo provocou a saída dos Merengues

Em texto publicado no portal The Coaches' Voice, o técnico Vanderlei Luxemburgo contou os detalhes que envolveram sua demissão do Real Madrid. De acordo com o brasileiro, uma discussão nos bastidores provocaram a saída dos Merengues.

"Tudo começou depois de uma divergência com o presidente, Florentino Pérez, após uma partida contra o Getafe na La Liga. Beckham foi expulso e estávamos ganhando de 1 a 0. Faltando três minutos para terminar o jogo, substituí Ronaldo para fortalecer a defesa. O público não gostou da substituição, nem Florentino, já que Ronaldo era ídolo da equipe. Pérez me chamou e perguntou: 'Mister, por que você tirou Ronaldo do jogo?'. Respondi que ele tinha jogado o suficiente e que estávamos com um atleta a menos e que era uma decisão técnica. Então ele me respondeu: 'Aqui não se pode fazer isso, tem que dar espetáculo. A torcida gosta de espetáculo'", justificou.

Segundo Luxa, sua passagem pela equipe espanhola poderia ter sido bem sucedida se não fosse pelo incidente com o mandatário da agremiação.

"Com o passar dos anos me dei conta que, sem aquela discussão, talvez eu seguiria no Real Madrid. Reconheço que foi algo desnecessário, no calor do momento. Poderíamos ter conversado sobre isso em um outro momento ao invés de ter sido logo depois do jogo, quando se sente tenso. Estou seguro de que, com tempo, teria feito o trabalho que gostaria, mas não deu. No fim, o relógio me venceu", concluiu o treinador, que atualmente está sem clube.

Valnderlei ficou no Real entre julho e dezembro de 2005, quando foi demitido e retornou ao Santos, de onde saiu.

