Luuk de Jong (35) anuncia uma importante decisão sobre o futuro

Luuk de Jong deixa o FC Porto após apenas uma temporada, conforme confirmou o atacante de 35 anos ao jornal Algemeen Dagblad. De Jong poderia ter renovado seu contrato, que estava chegando ao fim, mas decidiu não aceitar a proposta.

De Jong ainda está em plena recuperação de uma grave lesão no ligamento cruzado. Em entrevista ao AD, o ex-capitão do PSV enfatiza que, por enquanto, mantém todas as opções em aberto. “Continuar ou parar, deixo todas as opções em aberto neste verão.”

De Jong foi operado no joelho em dezembro e está dentro do prazo previsto na sua reabilitação. “Os médicos veem um joelho estável e, quando o sobrecarrego, não sinto nenhuma reação”, conta ele. O retorno aos gramados só é esperado para o final de agosto, nove meses após a lesão.

Foi exatamente por isso que De Jong decidiu não assinar um novo contrato no Porto. “Eu disse ao clube: ‘Nesta situação, não vou assinar um novo contrato. Isso não parece certo. Nem para mim, nem para vocês.’” O atacante partiu para Portugal no ano passado cheio de ambição para o que ele descreve como “mais uma bela aventura”.

O FC Porto gostaria de tê-lo mantido por mais tempo. Segundo De Jong, o campeão português deixou claro que sua curta passagem pelo Estádio do Dragão deixou um gosto de mais. “O clube lamenta. ‘Você só conseguiu disputar cinco partidas, mas, para nós, isso deixa um gosto de mais’, dizem eles.” O próprio De Jong também considera isso uma pena, mas acrescenta: “É preciso ser realista.”

Um retorno à Holanda está fora de questão. O experiente jogador foi recentemente associado ao FC Twente, clube onde iniciou sua carreira profissional, mas ele não quer saber disso. “Posso ser bem claro sobre isso: na Holanda, só jogo por um clube, o PSV. E em Eindhoven, encerrei minha passagem de forma positiva. É o meu clube, mas um retorno como jogador ao PSV não está mais em questão.”

Até mesmo uma despedida definitiva do futebol profissional está agora entre as possibilidades. “Sim, essa também é uma possibilidade.” O atacante diz que, durante sua longa reabilitação, refletiu muito sobre sua carreira e seu futuro. “Vou fazer 36 anos em agosto. Não há nenhum desejo não realizado, nada que eu ainda precise necessariamente perseguir.”