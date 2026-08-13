Lutsharel Geertruida voltou a se manifestar no Instagram com um Story enigmático. O defensor de 26 anos publicou uma tela preta com uma ampulheta. Geertruida foi ligado nas últimas semanas a PSV e Feyenoord, e desde quinta-feira também ao Ajax.

Mais cedo, nesta quinta-feira, o Sky Deutschland informou que o Ajax consultou o Leipzig sobre a possibilidade de contar com Geertruida. O clube de Amsterdã quer contratá-lo por empréstimo.

Não é segredo que Geertruida é muito bem avaliado na Holanda. Com o PSV, o zagueiro que também atua como lateral-direito já chegou a um acordo pessoal.

O Feyenoord também pensa há algum tempo no retorno do jogador de Roterdã, que fez sua estreia no futebol profissional em De Kuip.

Se a ampulheta tem algo a ver com uma possível transferência, não está totalmente claro. No entanto, não é a primeira vez neste verão que Geertruida aparece no Instagram com uma mensagem enigmática.

No início de agosto, quando era ligado tanto ao PSV quanto ao Feyenoord, ele já havia compartilhado uma foto da carta 'UNO reverse'. No mundo online, essa carta se transformou em um meme, um símbolo de uma reviravolta súbita e surpreendente. As teorias sobre o significado da foto rapidamente começaram a circular.

Alguns especularam que isso significava que ele 'retorna' ao Feyenoord, enquanto outros apresentaram a explicação de que Geertruida está a caminho do 'numero uno' da Eredivisie (PSV).

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