Equipes decidem vaga à final nesta terça-feira (16); veja como acompanhar na TV e na internet

Luton e Sunderland se enfrentam na tarde desta terça-feira (16), a partir das 16h (de Brasília), no Kenilworth Road, em Luton, pelo jogo de volta da semifinal do playoff do Championship. Como venceu a ida por 2 a 1, o Sunderland tem a vantagem do empate para avançar à final. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Na primeira fase, o Sunderland terminou em sexto lugar, com 69 pontos. Foram 18 vitórias, 15 empates e 13 derrotas, enquanto o Luton ficou em terceiro, com 80 pontos (21 vitórias, 17 empates e oito derrotas).

Em 62 jogos disputados entre as equipes, o Sunderland soma 33 vitórias, contra 14 do Luton, além de 15 empates. Na primeira fase do Championship 2022/23, o Sunderland venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Luton: Ethan Horvath; Tom Lockyer, Gabriel Osho, Amari Bell, Cody Drameh, Ruddock Pelly, Jordan Clark, Alfie Doughty, Marvelous Nakamba, Elijah Adebayo, Carlton Morris.

Sunderland: Anthony Patterson; Trai Hume, Pierre Ekwah, Dan Neill, Luke O'Nien, Amad Traore, Alex Pritchard, Lynden Gooch, Patrick Roberts, Jack Clarke e Joe Gelhardt.

Desfalques

Sunderland

Sem desfalques confirmados.

Luton

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: terça-feira, 16 de maio de 2023

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Kenilworth Road - Bedfordshire, ING