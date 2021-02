Lula Pereira, ex-treinador e zagueiro, morre aos 64 anos

Ídolo do Ceará faleceu neste domingo vítima de problemas cardíacos

O domingo (07) para o futebol brasileiro foi mais triste. Aos 64 anos de idade, morreu o ex-jogador e ex-técnico Lula Pereira vítima de problemas cardíacos decorrentes de um AVC.

Com uma bonita carreira no futebol, Lula marcou época na década de 80 estindo a camisa do Ceará, onde faz parte da grande galeria de ídolos. Anos mais tarde, em 1990, conquistou como treinador o bicampeonato cearense. Ele também treinou equipes como Ferroviário, Portuguese, Botafogo-SP, Figueirense, Brasiliense, Guarani, Bahia, Vitória, Criciúma, América de Natal, Paysandu, América-MG entre outros. Ele também comandou o Flamengo em 2002.

Como jogador, Lula era zagueiro e foi campeão pernambucano pelo Santa Cruz em 1976, 1978 e 1979. Contratado pelo Ceará em 1980, ele faturou o quatro títulos estaduais: 1980, 1981, 1984 e 1986.

Como treinador, Lula faturou vários títulos estaduais sob o comando do América-MG, Figueirense, Ceará e Brasiliense. O maior título, no entanto, veio com o União São João de Araras, do interior de São Paulo. Na ocasião, o treinador comandou a equipe na conquista do Campeonato Brasileiro da Série B.