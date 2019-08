Pogba e Rashford desperdiçam pênaltis e problema continua no United

O drama dos Red Devils na cobrança de pênaltis segue depois das declarações de Solskjaer sobre revezamento

Depois da vitória de 4 a 0 sobre o , o começo da temporada do não tem sido como os torcedores esperavam. Na segunda rodada, empate com os fora de casa, e agora uma derrota no Old Trafford por 2 a 1 para o . Os dois jogo tiveram um ponto em comum: pênaltis desperdiçados.

O problema do United com os pênaltis começou no jogo contra os Wolves, houve uma pequena discussão entre quem bateria a cobrança. Paul Pogba ficou encarregado de marcar aquele que poderia ser o gol da vitória do United, mas seu chute parou nas mãos de Rui Patrício. Pogba sofreu diversos ataques raciais nas redes sociais por conta de seu erro.

Hoje não teve discussão quando o pênalti foi marcado. Aos 25 minutos do segundo tempo, Rashford pegou a bola, colocou na marca e viu seu chute explodir na trave. Era a chance dos Red Devils empatarem o jogo naquele momento. O empate até veio minutos mais tarde com Daniel Jones, mas aos 48 minutos o Crystal Palace confirmou a vitória com gol de Patrick van Aanholt.

Porém, Pogba não tem obtido sucesso nas cobranças, tendo perdido quatro oportunidades desde o início da temporada passada. Durante a semana, o técnico Ole Gunnar Solskjaer chegou a bancar que haveria um revezamento entre Rashford e o francês. A torcida do United queria que Rashford fosse o único com essa responsabilidade, pois nunca tinha perdido uma cobrança - até hoje.

O norueguês ainda disse que outros jogadores, como Jesse Lingard, podem assumir a cobrança em algumas ocasiões.