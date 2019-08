Lukaku gordo? Atacante foi subestimado no United e calará críticos na Inter

Muitos torcedores dos Red Devils ficaram feliz com saída do belga, mas o atacante promete deixá-los com saudades

Romelu Lukaku deve fazer sua estreia oficial pela no domingo contra o Lecce.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Ele jogará em um time que quis sua contratação e com um técnico que convenceu ele a trocar a pela . Será uma diferença enorme com relação a situação que ele vivia no , onde a relação com o clube já não era das melhores há algum tempo.

Mas a decisão do treinador do United Ole Gunnar Solskjaer e do diretor Ed Woodward de liberar tão facilmente o jogador ainda causa estranheza. Lukaku é um dos três jogadores em atividade que tem mais de 100 gols na Premier League, junto com Sergio Aguero e Harry Kane.

Mas a situação já era tão desgastada que Lukaku ficou de fora da foto oficial do time no final da temporada 2018-19, mesmo ainda fazendo parte do elenco. Neste ponto, uma transferência era o melhor para as duas partes.

O belga ainda conseguiu 42 gols e 13 assistências em 96 jogos com a camisa do United. Mas não há o menor clima para o maior goleador da história da ficar no clube.

Solskjaer está convencido de que Marcus Rashford e Anthony Martial podem desempenhar a função de centroavante melhor que o belga. Mas o treinador tem escalado os dois juntos no time titular, ficando com nenhuma opção no banco de reservas.

A formação da Inter pode favorecer Lukaku a retomar a boa fase. Antonio Conte gosta de jogar de uma maneira parecida com a que a Bélgica normalmente atua. Um trio de ataque formado com Nicolo Barella e Stefano Sensi pode dar mais espaço para o jogador de 26 anos conseguir atuar da maneira que mais gosta.

Ao sair do United, Lukaku ouviu piadas de muito mau gosto sobre seu físico. Ele luta contra seu peso desde sua adolescência e sempre foi julgado por seu físico. Mas Lukaku não é gordo e está longe disso. Ele tem se mostrado cada vez mais confortável em se mostrar mais forte e maior fisicamente, ao mesmo tempo que não perde nenhuma técnica.

Mais artigos abaixo

O United estava ciente, mas isso não impediu que algumas pessoas no clube difamassem Lukaku e o rebaixassem como profissional.

Sorte de Conte e da Inter, que podem agora contar com o atacante.