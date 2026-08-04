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Romelu Lukaku NapoliGetty Images

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Lukaku às portas da liga norte-americana

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O futuro do belga se complica cada vez mais no Napoli

Com a crescente complexidade de seu futuro no Napoli nos últimos meses, e a tensão em sua relação com o clube italiano, o belga Romelu Lukaku chamou a atenção do Atlanta United, dos Estados Unidos.

De acordo com a rede "Sky Italia", o clube americano demonstrou interesse no atacante belga, já que procura um centroavante de referência e com experiência.

Lukaku tem 33 anos, e chega após uma temporada em que sofreu com uma lesão de longa duração que o privou de seu lugar no time titular do clube italiano, que agora depende mais de Rasmus Højlund.

Assim, a situação tornou-se instável para Lukaku, apesar de sua atuação de destaque com a Bélgica na Copa do Mundo de 2026, sabendo-se que resta apenas um ano em seu contrato com o Napoli.

Segundo a rede "Foot Mercato", pessoas próximas a Lukaku alertaram que o jogador internacional belga terá dificuldade em aceitar o papel de reserva, o que agora leva o clube italiano a considerar a rescisão do contrato.

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O maior desafio segue sendo convencer o Napoli, que exige um valor não inferior a 10 milhões de euros para evitar um prejuízo financeiro nesse negócio.

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