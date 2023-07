Luiz Gustavo, volante ex-seleção brasileira, é oferecido ao Palmeiras

Verdão ainda está em busca de um meio-campista para reforçar o elenco

O volante Luiz Gustavo, de 36 anos, foi oferecido ao Palmeiras neste mercado da bola, conforme soube a GOAL. O jogador está livre no mercado após deixar o Al Nassr, da Arábia Saudita.

Luiz Gustavo tem consultas de outras equipes da liga saudita e chegou a discutir uma renovação de contrato com o Nassr, que acabou não acontecendo. Ele não descarta uma vinda ao futebol brasileiro.

No último final de semana, Luz Gustavo participou do jogo de lendas do Bayern de Munique contra as lendas do Borussia Dortmund e marcou um bonito gol.

O Palmeiras segue no mercado da bola atrás de um "camisa 5" e corre contra o tempo para entregar o reforço ao técnico Abel Ferreira. O Alviverde avalia alguns nomes e ainda não abriu conversas com Luiz Gustavo.