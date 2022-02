Luiz Adriano rescinde com o Palmeiras: onde vai jogar o atacante?

O Palmeiras rescindiu contrato com o atacante Luiz Adriano no início da tarde desta terça-feira (1º), conforme apurado pela GOAL. A diretoria conseguiu um acordo com o jogador, que fez jogo duro para quebrar o vínculo trabalhista.

Os detalhes da rescisão não foram revelados pelas partes, mas houve uma negociação nos bastidores nos últimos dias para que ele aceitasse um parcelamento e um valor inferior ao restante do contrato, que se encerraria em junho de 2023. O atleta estava irredutível em relação ao recebimento de 100% dos valores estabelecidos em seu vínculo antigo no Allianz Parque.

Mais artigos abaixo

O Palmeiras ainda não fala abertamente sobre o ocorrido, mas a GOAL apurou que, nos bastidores do clube, a ideia é que "o acordo foi ótimo para ambas as partes".

Luiz Adriano ainda não recebeu uma proposta no mercado da bola, de acordo com o seu estafe. Ele e o seu representante, Junior Mendonza, prospectam uma oferta do exterior. A ideia é voltar à Europa, mesmo que em um mercado fora dos holofotes, para voltar a receber os valores que tinha de salário na Academia de Futebol — ele embolsava mais de R$ 1 milhão por mês em São Paulo e era dono do segundo maior salário do elenco comandado por Abel Ferreira.

Luiz Adriano deixou o Palmeiras por decisão da presidente Leila Pereira. Os problemas com a torcida durante as partidas no Allianz Parque foram preponderantes para a saída do jogador. O centroavante fez 37 jogos, com cinco gols marcados e quatro assistências em 2021.