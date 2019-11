Luis Fabiano projeta volta ao futebol aos 40 anos

Atacante concedeu entrevista ao jornal Marca, da Espanha, e falou sobre o desejo de atuar novamente no início da próxima temporada

Luis Fabiano, que completou 39 anos há alguns dias, concedeu entrevista à Rádio Marca de Sevilha. O atacante falou sobre os bons momentos como jogador do time local - o - e o que espera para 2020, depois de ficar dois anos sem atuar.

"Estou bem, treinando. Estou na e a vida vai bem. Depois de dois anos, pretendo jogar novamente. No próximo ano, acho que voltarei ao futebol", disse.

"Depois de deixar o Sevilla, joguei cinco anos pelo . Fui para a , onde joguei por um ano. Voltei ao para jogar no de Gama. Machuquei meu joelho. Desde então, não jogo há dois anos", acrescentou.

O veterano jogador precisou passar por cirurgia em 2017. Na ocasião, ele fez uma operação na cartilagem do joelho direito. Por causa do problema, não entra em campo desde 5 de novembro de 2017, quando esteve em campo no empate por 1 a 1 com o , pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2019.