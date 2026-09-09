Luis Enrique surpreende: 4 grandes estrelas no banco do Paris contra o Slovan Bratislava

Em uma decisão ousada que apenas Luis Enrique teria coragem de tomar, o treinador espanhol provocou uma surpresa retumbante na escalação do Paris Saint-Germain para o duelo contra o Slovan Bratislava pela Liga dos Campeões da Europa, ao deixar quatro dos principais craques da equipe no banco de reservas de uma só vez, em um início que alguns consideraram um risco e outros, um excesso de confiança.

Revolução na escalação do campeão da Europa

A escalação oficial anunciada pelo clube parisiense revelou surpresas em série, já que Enrique decidiu começar a partida com uma formação totalmente diferente do esperado.

Khvicha Kvaratskhelia, Doué, o capitão Marquinhos e João Neves iniciam a partida no banco de reservas, em uma decisão chocante para a torcida, em favor de nomes jovens e novos.

O treinador espanhol deu a oportunidade a Ferran Torres para liderar o ataque ao lado de Ousmane Dembélé, a Dro Fernández, o jovem talento no meio-campo ofensivo, e ao recém-chegado Illya Zabarnyi na zaga central.

A escalação oficial do Paris Saint-Germain foi a seguinte:

Goleiro: Matvey Safonov.

Defesa: Nuno Mendes - Willian Pacho - Illya Zabarnyi - Achraf Hakimi.

Meio-campo: Fabián Ruiz - Vitinha - Dro Fernández - Magnes Akliouche.

Ataque: Ferran Torres - Ousmane Dembélé.

No banco fica um batalhão de craques liderado por Kvara e Doué, em uma mensagem clara de Enrique de fazer rodízio na equipe e dar oportunidade a todos no início de sua caminhada na fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

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