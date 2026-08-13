Luis Enrique: o rei das finais ataca novamente

Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, seguiu confirmando sua notável superioridade nas partidas decisivas, após conduzir a equipe francesa ao título da Supercopa da Europa às custas do Aston Villa, na noite da última quarta-feira, em um jogo que terminou com a vitória do clube parisiense por 2 a 1.

O título deu ao Paris Saint-Germain um forte impulso no início da nova temporada e, ao mesmo tempo, reforça os números excepcionais do treinador espanhol, que passou a ostentar um retrospecto impressionante em partidas decisivas desde o começo de sua carreira.

Com a vitória sobre o Aston Villa, Luis Enrique elevou seu retrospecto para 17 vitórias em 20 finais disputadas no banco de reservas, em uma estatística que reflete sua capacidade excepcional de lidar com jogos decisivos, segundo a rede francesa RMC .

O começo no Barcelona: uma trajetória repleta de títulos

A jornada de Luis Enrique com as partidas decisivas começou em 30 de maio de 2015, quando conduziu o Barcelona diante do Athletic Bilbao na final da Copa do Rei da Espanha, jogo que terminou com a vitória da equipe catalã por 3 a 1.

Durante seu período no Barcelona, o treinador espanhol se impôs com força no cenário nacional e continental, e conduziu a equipe à conquista de 7 títulos em dois anos, tendo como destaque a Liga dos Campeões da Europa.

A única derrota de Enrique em uma final durante seu período no Barcelona também foi diante do Athletic Bilbao, quando perdeu a Supercopa da Espanha em agosto de 2015, após a derrota por 4 a 0 na ida e o empate por 1 a 1 na volta.

O período na Espanha: a exceção

A trajetória de Enrique não esteve isenta de uma etapa na qual não conseguiu conquistar título algum, e foi com a seleção espanhola.

Durante seu período no comando da "La Roja", Enrique chegou à final da Liga das Nações da Europa em 2021, mas perdeu para a seleção francesa por 2 a 1 na partida disputada no dia 10 de outubro daquele mesmo ano.

Aquele tropeço serviu como a exceção na trajetória do treinador espanhol, que depois se acostumou a voltar aos pódios de premiação nas partidas decisivas.

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Com o Paris: 10 títulos em 11 finais

Já sua experiência com o Paris Saint-Germain foi uma extensão de seu notável sucesso nas partidas decisivas.

Desde que assumiu o comando do clube francês, Enrique disputou 11 finais e conseguiu vencer 10 delas, sofrendo apenas uma derrota, que foi diante do Chelsea na final do Mundial de Clubes de 2025, quando o Paris Saint-Germain perdeu por 3 a 0 em 13 de julho de 2025.

Desde aquele tropeço, a equipe parisiense voltou ao caminho das vitórias nas finais, superando o Tottenham nos pênaltis na Supercopa da Europa de 2025, depois passando pelo Flamengo na Copa Intercontinental, pelo Olympique de Marselha na Supercopa da França e pelo Arsenal na final da Liga dos Campeões da Europa, antes de acrescentar o Aston Villa à lista de suas vítimas na Supercopa da Europa de 2026.

Dessa forma, Enrique parece diante da oportunidade de continuar reforçando uma das estatísticas mais impressionantes de sua carreira, ao entrar em sua quarta temporada à frente da comissão técnica do Paris Saint-Germain.

Lista de finais de Luis Enrique

30 de maio de 2015: Copa do Rei da Espanha – Barcelona 3 x 1 Athletic Bilbao.

6 de junho de 2015: Liga dos Campeões da Europa – Barcelona 3 x 1 Juventus.

11 de agosto de 2015: Supercopa da Europa – Barcelona 5 x 4 Sevilla após a prorrogação.

17 de agosto de 2015: Supercopa da Espanha – Athletic Bilbao 4 x 0 Barcelona, e depois o empate por 1 a 1.

20 de dezembro de 2015: Mundial de Clubes – Barcelona 3 x 0 River Plate.

22 de maio de 2016: Copa do Rei da Espanha – Barcelona 2 x 0 Sevilla após a prorrogação.

17 de agosto de 2016: Supercopa da Espanha – Barcelona 2 x 0 Sevilla e 3 x 0.

27 de maio de 2017: Copa do Rei da Espanha – Barcelona 3 x 1 Alavés.

10 de outubro de 2021: Liga das Nações da Europa – França 2 x 1 Espanha.

3 de janeiro de 2024: Supercopa da França – Paris Saint-Germain 2 x 0 Toulouse.

25 de maio de 2024: Copa da França – Paris Saint-Germain 2 x 1 Lyon.

5 de janeiro de 2025: Supercopa da França – Paris Saint-Germain 1 x 0 Monaco.

24 de maio de 2025: Copa da França – Paris Saint-Germain 3 x 0 Rennes.

31 de maio de 2025: Liga dos Campeões da Europa – Paris Saint-Germain 5 x 0 Inter de Milão.

13 de julho de 2025: Mundial de Clubes – Paris Saint-Germain 0 x 3 Chelsea.

13 de agosto de 2025: Supercopa da Europa – Paris Saint-Germain 2 x 2 Tottenham, e a vitória por 4 a 3 nos pênaltis.

17 de dezembro de 2025: Copa Intercontinental – Paris Saint-Germain 1 x 1 Flamengo, e a vitória por 2 a 1 nos pênaltis.

8 de janeiro de 2026: Supercopa da França – Paris Saint-Germain 2 x 2 Olympique de Marselha, e a vitória por 4 a 1 nos pênaltis.

30 de maio de 2026: Liga dos Campeões da Europa – Paris Saint-Germain 2 x 2 Arsenal, e a vitória por 4 a 3 nos pênaltis.

12 de agosto de 2026: Supercopa da Europa – Paris Saint-Germain 2 x 1 Aston Villa.