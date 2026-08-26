Luis Enrique cortou Ousmane Dembélé com efeito imediato do elenco do Paris Saint-Germain. O francês só precisará se reapresentar na segunda-feira, segundo vários veículos da imprensa francesa, entre eles a RMC.

Dembélé foi substituído no intervalo da partida entre Stade Rennes e PSG (2 a 2), no último domingo. O atacante não ficou nada feliz com isso.

Ele havia encurtado as férias após a Copa do Mundo para se juntar o mais rápido possível ao time de Luis Enrique. O técnico espanhol agora entende, no entanto, que é bom que Dembélé dê uma desacelerada.

O vencedor da Bola de Ouro não precisa aparecer no campo de treinamento nesta quarta e quinta-feira e também não fará parte do elenco na sexta-feira para o duelo contra o LOSC Lille.

De acordo com a imprensa francesa, aliás, não há qualquer problema de relacionamento. A situação entre Enrique e Dembélé já foi resolvida.

Dembélé não foi o único a ser sacado ainda aos 45 minutos no domingo. Kvicha Kvaratskhelia também passou por isso. Ele foi substituído por Mika Godts.