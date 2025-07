Luis Díaz é visto dançando com influencers na hora do funeral de Diogo Jota e provoca revolta entre torcida do Liverpool

Atacante dos Reds e seu irmão, André, foram vítimas de um acidente de carro, na última quinta-feira (3)

O QUE ACONTECEU?

Vários membros do elenco do Liverpool — incluindo o capitão Virgil van Dijk e o técnico Arne Slot — estiveram presentes no enterro de Diogo Jota, realizado em uma cerimônia emocionante em Gondomar, Portugal. O jogador perdeu a vida em um acidente de carro no dia 3 de julho, junto com seu irmão, André Silva.

Mensagens de condolência chegaram de todas as partes do mundo, enquanto a família Jota ainda tenta lidar com a tragédia. Nomes importantes do futebol foram até Portugal prestar suas últimas homenagens a Jota e seu irmão.

Luis Díaz, no entanto, não compareceu ao funeral. Segundo o Marca, o colombiano de 28 anos estava em seu país natal cumprindo compromissos comerciais com patrocinadores e influenciadores — vídeos nas redes sociais mostraram o jogador dançando e sorrindo, o que gerou críticas.

DÍAZ HOMENAGEIA JOTA

Díaz foi questionado até mesmo por compatriotas, especialmente por Jota ser considerado um amigo próximo. Vale lembrar que o português ergueu a camisa de Díaz em campo durante o período em que o colombiano ficou afastado por causa do sequestro do pai.

Apesar da ausência no velório, Díaz escreveu nas redes sociais após a divulgação da morte: "Estou sem palavras... Dói na alma. Não apenas pelo que ele era em campo, mas pela pessoa que era fora dele. Existem gestos que nunca esquecemos, e Diogo teve um comigo que levarei para sempre. Meu abraço a Rute, seus três filhos e toda a família. Descansem em paz, Diogo e André".