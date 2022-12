Quem é Luis de la Fuente, novo técnico da Espanha que substitui Luis Enrique após a Copa do Mundo?

Novo técnico da Espanha já conquistou dois títulos importantes: a Eurocopa Sub-19, em 2015,e a Eurocopa Sub-21, em 2019

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) comunicou oficialmente que Luis de la Fuente assumirá o comando da Seleção Espanhola, substituindo Luis Enrique Martínez. A Federação não confirmou o tempo de contrato do treinador, mas ele será apresentado oficialmente na próxima segunda-feira (12).

"A direção esportiva transmitiu ao presidente um relatório no qual se determina que um novo projeto deve começar para a Seleção Espanhola de Futebol, com o objetivo de continuar o crescimento alcançado nos últimos anos graças ao trabalho realizado por Luis Enrique e seus colaboradores. Tanto o presidente, Luis Rubiales, quanto o diretor esportivo, José Francisco Molina, transmitiram a decisão ao técnico", anunciou o comunicado.

Vale lembrar que a Espanha foi eliminada pelo Marrocos nas oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar. Após o empate sem gols no tempo normal, os espanhóis foram derrotados por 3 a 0 nos pênaltis. Na primeira fase, a seleção terminou em segundo do Grupo E, com quatro pontos (goleou a Costa Rica por 7 a 0, empatou com a Alemanha por 1 a 1, e foi derrotado pelo Japão por 2 a 1).

De la Fuente, novo nome a ocupar o cargo após a saída de Luis Enrique, comandava as categorias de base da federação desde 2013, e tem colecionado bons resultados. Confira abaixo o histórico do novo técnico da Espanha.

Getty Images

Quais times Luis de la Fuente treinou como técnico

Antes de ingressar na RFEF, a sua vida como treinador também esteve longe dos principais holofotes. Iniciou a carreira dirigindo o Club Portugalete, na Divisão de Honra de Vizcaya. Em seguida, saltou para o Aurrera de Vitoria, da Segunda Divisão B, categoria em que também comandou o Athletic Bilbao e o Deportivo Alavés.

Em 2013, ingressou na RFEF como treinador das categorias de base. Em julho de 2015, deu mais um grande passo, conquistando a Euro Sub-19. Desde julho de 2018, está no comando da Seleção Nacional Sub-21.

Seus títulos com 'La Roja'

São três até o momento: a Eurocopa Sub-19 (2015), medalha de ouro nos Jogos do Mediterrâneo (2018), com o Sub-18, e a Eurocopa Sub-21 (2019).

Qual é o estilo de Luis de la Fuente?

Luis de la Fuente e suas equipes tem como principal característica a posse de bola, como é habitual no futebol espanhol. No entanto, também tem se caracterizado por apostar em jogadores rápidos e capazes de ser vertiginosos, como é o caso de jogadores como Bryan Gil, Puado e Yerémy Pino, entre outros.

Nascido em Haro, Luis De la Fuente foi peça fundamental para alavancar a carreira de jogadores como Rodrigo, Marco Asensio, Pedraza, Vallejo e Dani Ceballos, entre outros.

A carreira de Luis de la Fuente como jogador

De la Fuente, que atuava como lateral-esquerdo, começou sua carreira como jogador de futebol no Bilbao, transferindo-se posteriormente para o Athletic Club, onde conquistou quatro títulos: duas ligas, uma Copa del Rey e uma Supercopa da Espanha. Depois de sete temporadas no time basco, sua carreira continuou no Sevilla, onde passou quatro anos. Voltou ao Athletic e depois foi para o Alavés, onde se aposentou como jogador, atuando na Segunda Divisão B.