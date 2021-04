Lugano: "Se Messi fosse uruguaio teríamos vencido duas Copas do Mundo"

O ex-zagueiro acredita que o Uruguai podia ter sido campeão em 2010 e 2014

O ex-capitão uruguaio e do São Paulo, Diego Lugano, acredita que se Lionel Messi, camisa 10 do Barcelona, tivesse nascido no Uruguai e não na Argentina, a Celeste, bicampeã, teria sido duas vezes mais campeã da Copa do Mundo.

Messi já disputou quatro Mundiais pela Argentina, tendo caído uma vez nas oitavas de final, duas nas quartas de final e, em 2014, chgou até a final, onde a Albiceleste perdeu para a Alemanha, por 1 a 0.

"Se Messi estivesse jogando pelo Uruguai naquela Copa do Mundo de 2010, nós teríamos vencido", garantiu Lugano a estudantes de Jornalismo em uma faculdade de Buenos Aires. O ex-defensor fez 95 partidas pela sua seleção como zagueiro antes de pendurar as chuteiras em 2014.

Foto: Getty Images

"E se Messi fosse uruguaio e jogasse conosco na Copa disputada no Brasil, e se Luis Suárez não tivesse sido expulso, nós também teríamos vencido aquele Mundial", acrescentou ele.

Em 2010, o time comandado por Oscar Tabarez chegou até as semifinais, onde perderam em uma derrota emocionante por 3 a 2 para a Holanda. Quatro anos depois, a Celeste venceu Itália e Inglaterra para terminar em segundo lugar em um grupo que tinha três vencedores de Copas do Mundo anteriores.

No entanto, Suárez deu sua famosa mordida em Giorgio Chiellini e sem o principal atacante, a seleção perdeu 2 a 0 para a Colômbia nas oitavas. As duas seleções se enfrentam neste ano, no dia 17 de julho, pela Copa América 2021.