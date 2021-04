Lugano foi "ponte" entre São Paulo e Cerro Porteño em negócio por Jean

Ídolo sabia da busca dos paraguaios por um goleiro e conversou com Muricy Ramalho

Diego Lugano teve participação direta na transferência de Jean para o Cerro Porteño. O ex-dirigente do São Paulo sabia da busca dos paraguaios por um goleiro e conversou com o coordenador técnico Muricy Ramalho sobre o assunto.

A partir daí, os movimentos foram iniciados entre as diretorias dos dois clubes e a negociação foi sacramentada em aproximadamente um dia e meio.

O Cerro precisava de um goleiro no mercado da bola porque o seu titular, Rodrigo Muñoz, sofreu uma lesão parcial de ligamento cruzado posterior do joelho no último dia 21 de março. Muñoz, uruguaio e compatriota de Lugano, tem tempo de recuperação inicialmente estimado em seis semanas. Diante disso e de um prazo curto do Cerro para inscrição de atletas, a negociação foi acelerada.

Lugano tem boa relação com a diretoria do Cerro Porteño, onde jogou em 2015 antes de voltar ao São Paulo. Nesse caso específico, ele ajudou a unir as duas pontas da história.

O técnico do Cerro Porteño é Arce, ex-lateral-direito do Palmeiras. Ele, inclusive, conhece o pai de Jean, o também ex-jogador e goleiro Jean Paulo Fernandes.

Jean foi emprestado pelo São Paulo ao Cerro até o fim do ano, com opção de compra de 2,8 milhões de dólares. O Tricolor receberá uma compensação financeira de mais de R$ 1 milhão pelo negócio.

(Foto: Heber Gomes/Atlético-GO)

Na última temporada, Jean atuou emprestado pelo Atlético-GO: fez 46 jogos e marcou seis gols. O goleiro teve seu contrato suspenso com o São Paulo no fim de 2019, quando foi detido nos Estados Unidos acusado de agredir a ex-esposa numa viagem de férias. Posteriormente, ele foi liberado.

Depois de sair do São Paulo no fim de 2020, Lugano virou comentarista da "ESPN Brasil" em março.