Lucio é o último pentacampeão a se aposentar; veja o que estão fazendo os nomes de 2002

O zagueiro foi o último dos 23 jogadores do penta a pendurar as chuteiras

Nesta quarta-feira (29), em entrevista ao Globo Esporte, o zagueiro Lúcio anunciou sua aposentadoria dos gramados.

Aos 41 anos, Lúcio foi o último dos 23 jogadores da seleção pentacampeã a pendurar as chuteiras.

A Goal te mostra o que alguns dos outros campeões de 2002 estão fazendo hoje.

MARCOS

O goleiro se aposentou em 2012, no , time pelo qual foi 14 vezes campeão. Hoje, Marcos é embaixador do verdão e tem sua própria cerveja, a “12”, em homenagem a camisa com a qual brilhou.

RONALDO

Depois de se aposentar em 2011, o Fenômeno continuou muito ligado ao futebol. Chegou a ser o responsável pela carreira de craques como Neymar e Ganso, participou da organização da de 2014 e, hoje, é presidente do Real , time da primeira divisão espanhola.

GILBERTO SILVA

Em 2016, três anos depois de pendurar as chuteiras, Gilberto Silva se tornou dirigente de futebol no Panathinaikos, time em que jogou por dois anos, entre 2008 e 2010. Hoje, ele é empresário de jogadores, entre eles o volante Fred, hoje no .

ROBERTO CARLOS

O ex-lateral esquerdo se aposentou em 2012 e logo em seguida passou a ser técnico, função que exerceu até 2015. Hoje faz parte da comissão técnica do Castilla, equipe B do time em que brilhou.

RICARDINHO

OMAR TORRES/AFP/Getty Images

Aposentado em 2011, Ricardinho foi treinador durante seis anos, entre 2012 e 2018, com passagens vitoriosas por Paraná e . Hoje, ele é comentarista de futebol no SporTV.

DENÍLSON

O ex-jogador, desde de junho de 2010, passou a se dedicar à ser apresentador e comentarista na Rede Bandeirantes. A boa participação durante a Copa do Mundo daquele ano o fez ser efetivado no cargo. Hoje, está ao lado de Renata Fan no Jogo Aberto.

VAMPETA

O ex-volante continua se dedicando ao futebol. Hoje, é presidente do Osasco Audax e comentarista na Rádio Jovem Pan. Em 2010 se candidatou a deputado federal, mas não se elegeu.

JUNINHO PAULISTA

Desde que se aposentou, Juninho Paulista não abandonou o futebol. Foi presidente o , assumiu a vaga de Edu Gaspar como coordenador da seleção brasileira e hoje é Diretor de Desenvolvimento de Futebol da CBF.

ROGÉRIO CENI

Aposentado desde desde 2015, Ceni hoje é treinador. Teve passagem pelo - clube no qual esteve por 25 anos -, e atualmente está no . Em 2016, Rogério esteve na comissão técnica de Dunga na seleção brasileira para a Centenário.

EDÍLSON

Em 2016, o Capetinha e aposentou dos gramados, mas seguiu ligado ao futebol. Hoje ele faz parte do time de comentaristas do programa Os Donos da Bola, da Band, apresentado pelo também ex-jogador, Neto.

FELIPÃO

O técnico do penta é o único que segue em sua função desde o título, em 2002. Sem clube desde que deixou o Palmeiras em setembro de 2019, Felipão teve passagens pela seleção portuguesa, pelo e Grêmio, entre outros.