Luciano Valente, profundamente frustrado após NEC x Feyenoord: “É realmente uma vergonha”

O Feyenoord e o NEC empataram em 1 a 1 na tarde de domingo. O momento decisivo da partida foi o cartão amarelo recebido por Philippe Sandler por derrubar Ayase Ueda, que havia avançado em profundidade. No Feyenoord, ninguém entende por que a punição ficou apenas no amarelo, e Luciano Valente também se manifesta claramente.

No segundo tempo, com o Feyenoord vencendo por 1 a 0, Ueda foi lançado em profundidade. Sandler calculou mal a bola e derrubou o japonês, que avançava em direção ao gol.

O árbitro Serdar Gözübüyük limitou-se a mostrar o cartão amarelo e, segundo Tjaronn Chery, tomou essa decisão porque o goleiro Gonzalo Crettaz estaria muito próximo de Ueda. Van Persie demonstrou seu descontentamento logo após o jogo, e Valente também está furioso.

“Pelo que eu vi, é realmente uma vergonha”, começa Valente. “Ainda preciso conferir as imagens, então talvez eu esteja dizendo coisas sem sentido agora. Mas, pela minha experiência em campo, acho realmente muito ruim que ele tenha decidido assim.”

“Isso também muda o jogo. Se eles jogarem com dez jogadores, o jogo fica completamente diferente. Isso é simplesmente uma pena”, afirma Valente, que concorda que a decisão de Gözübüyük “se encaixa na temporada do Feyenoord”. “Temos muitos momentos desse tipo.”

“Acho que também estamos a provocar isso, mas uma decisão dessas já não tem nada a ver connosco. É simplesmente mostrar o cartão vermelho e pronto. Não ouvi mais nada do árbitro. Se ele disse que ele tropeçou ou o que quer que seja... Ele marca uma falta”, afirmou Valente.

O NEC ficou com apenas onze jogadores em campo e conseguiu salvar um ponto graças a um gol do ex-jogador do Feyenoord Danilo, já nos acréscimos. Para o Feyenoord, as consequências podem ser graves. Os rotterdameses continuam em segundo lugar, mas a vantagem sobre o NEC (1 ponto), o FC Twente (2) e o Ajax (4) não é nada confortável.