Lucescu, técnico da Romênia, passa mal: "Fiquei irritado com a derrota para a Turquia"

Nos últimos meses, o técnico da Romênia, Mircea Lucescu, foi internado várias vezes devido a uma doença que ele manteve em segredo por temer que isso pudesse desviar a atenção do objetivo principal da sua seleção: a classificação para a Copa do Mundo.





Infelizmente, porém, na última quinta-feira a seleção romena perdeu por 1 a 0 para a Turquia e foi eliminada na semifinal da repescagem, devido ao gol de Kadioglu. A equipe de Lucescu, portanto, terá que disputar um amistoso na terça-feira contra o perdedor da outra semifinal, a Eslováquia (3 a 4 contra o Kosovo).





Enquanto conduzia o treino desta manhã, o técnico teve um novo mal-estar e foi levado ao hospital. A mídia romena logo tranquilizou a todos, informando que seu “estado era estável”. À tarde, então, Lucescu fez questão de se manifestar, dando declarações ao ‘Golazo’:





«Não conseguia mais respirar e perdi a consciência. Agora estou bem. Fiquei irritado depois de assistir aos melhores momentos da partida contra a Turquia. Cometemos erros incríveis que nos custaram a classificação».





No momento, o ex-técnico do Inter, de 80 anos, permanece em observação no hospital.