Lucas Veríssimo: das negociações frustradas à promessa de chegar à seleção

Sem acordo com Benfica e Porto, que seguem interessados para 2021, zagueiro mantém os 'pés no chão' no Peixe

Num período de menos de 48 horas, Lucas Veríssimo teve conversas avançadas com e, posteriormente, . Acabou por permanecer no , que colocou obstáculos de última hora, como, por exemplo, a forma de pagamento, e assim atrasou ambos os processos.

“Pronto” para trocar o por , o zagueiro chegou a correr para viabilizar todas as questões burocráticas no início da semana. No fim, foram as burocracias dos bastidores do , em forte crise política e financeira, que definiram o futuro do jogador.

As duas novas negociações frustradas irritaram os portugueses e, principalmente, mexeram com os ânimos do defensor santista. Ficou chateado por novamente ter ficado apenas “muito próximo” de rumar ao futebol europeu, algo que já acontecido no passado recente, quando foi alvo concreto de , e .

Garantido na Vila Belmiro pelo menos até dezembro, Veríssimo, que, segundo pessoas próximas, sempre teve “os pés no chão”, prometeu não ficar abalado por muito tempo. Espera voltar o quanto antes aos gramados (está em fase final de recuperação de edema na panturrilha esquerda) e reforçou um velho objetivo: chegar à seleção brasileira.

Aos 25 anos, o zagueiro revelado no próprio Santos confia que tem qualidade para fazer parte do grupo de Tite, que, a exceção de Rodrigo Caio ( ), quase sempre tem optado por nomes que estão na Europa, entre eles Marquinhos ( ), Thiago Silva (agora no ), Felipe ( ) e Éder Militão ( ).

Com contrato válido até 2024 e avaliado hoje em 6,5 milhões de euros (quase R$ 43 milhões), Lucas Veríssimo, vale destacar, continua no radar de Benfica e Porto, que, internamente, não descartam uma nova investida no começo de 2021. O Peixe, aliás, está ciente disso.