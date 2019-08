Lucas Silva treina sozinho em Madri às vésperas do fim da janela

Sem poder jogar com o Real por conta de questões burocráticas, o jogador tem pouco mais de dois dias para decidir sobre o futuro no clube

Lucas Silva e correm contra o tempo na tentativa de decidir o futuro do jogador antes do final da janela de transferência europeia, nesta segunda-feira (02). Sem poder atuar com o clube, o jogador brasileiro treina sozinho em Madrid.

Em entrevista ao Marca , o ex- revelou não estar decepcionado por não realizar os treinamentos com o restante do elenco. Lucas aproveitou a ocasião para enfatizar o desejo de permanecer na Europa.

Vale lembrar que sem o visto de trabalho necessário para atuar na , o jogador está impossibilitado de treinar com o elenco principal do Real e não pode mais retornar ao , uma vez que a janela de transferência fechou.

“Não [estou decepcionado por não treinar com os outros jogadores]. Tenho contrato com o Real Madrid por mais um ano. Estou em Madri há alguns dias, mas, por razões burocráticas não estou treinando no clube. Estou me exercitando todos os dias com um preparador físico para não perder o ritmo”, contou.

Apesar de não estar jogando com o Real, Lucas entrou na mira dos times italiano e . Em resposta às negociações, o brasileiro desconversou a respeito do assunto e disse estar conversando com os blancos na tentativa de um acordo próspero para ambas partes.

“A verdade é que tenho um time e é o Real Madrid [risos]. Houve algumas ofertas, mas a maioria foi apenas pesquisas ou especulações. Estou em um momento difícil, porque é o meu último ano de contrato”, e seguiu.

“Meu irmão, que me ajuda nos meus negócios, está aqui em Madri, em constante conversa para resolver essa situação da melhor maneira possível. Ainda faltam alguns dias para o fechamento do mercado e queremos encontrar um acordo que seja bom para ambas as partes. Estou me preparando. A temporada já começou, e eu quero estar pronto para jogar, onde quer que seja”, explicou.

(Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro EC)

No Real Madrid desde 2015, Lucas que chegou a ser emprestado ao Olympique de Marseille e ao Cruzeiro reafirmou a vontade de voltar para os gramados, porém não assegurou se será com o Real.

“Eu quero jogar. No momento, é difícil dizer onde. A Espanha é uma das possibilidades. A é uma das competições mais importantes do mundo, muito competitiva e com um nível muito alto. Com mais experiência e maturidade do que antes, pude jogar novamente em grande nível nos últimos anos e hoje tenho a capacidade de jogar em qualquer time do mundo. No momento, minha intenção é continuar na Europa”.

Sem Lucas, o Real Madrid entra em campo neste domingo (01), às 16h (Brasília), contra o , fora de casa.