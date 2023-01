Lucas Roman, o 'novo Messi' da vez no Barcelona

O Barcelona fechou a contratação de Lucas Roman, de 18 anos, do Ferro Carril, que foi comparado a Lionel Messi pelo presidente do clube argentino

O Barcelona fechou a contratação do jovem Lucas Roman, do Ferro Carril, da segunda divisão do futebol argentino, por apenas 1,2 milhão de euros (ou R$ 6,8 milhões, na cotação atual) esta semana. O promissor atacante canhoto pode jogar tanto pelo meio quanto aberto pelas pontas e vai ser incorporado à equipe juvenil do Barcelona, ​​o Barça Atletic, depois de recusar a investida do River Plate, também da Argentina, para se juntar aos gigantes catalães. E Daniel Pandolfi, presidente do Ferro Carril, acredita muito no potencial do jovem.

"Lucas Roman tem muitas semelhanças com Leo Messi. Os olheiros do Barça viram isso. Obviamente ele ainda não está no nível de Messi, mas tem características muito semelhantes", disse Pandolfi.

Roman obviamente não é o primeiro argentino a ser comparado a Lionel Messi, e com certeza não será o último. Mas o fato de ele ser um ponta-direita, canhoto e com inegável habilidade com a bola nos pés, torna a comparação ainda mais apropriada. Além disso, o jovem ainda jogou sob o comando do ex-zagueiro do Barça, Javier Mascherano, apenas reforçando os laços entre Lucas Roman e seu novo clube.

É bem verdade que o jogador de apenas 18 anos ainda não despontou nos grandes palcos do futebol mundial, com somente três gols e uma assistência pelo Ferro Carril, na segunda divisão da Argentina. Mas o Barça viu no garoto o suficiente para lhe dar uma chance em seu segundo time.

Agora, por mais irrealista que possa ser a expectativa de se tornar um “novo Messi”, Lucas Roman vai se mudar para Barcelona, onde certamente continuará se desenvolvendo para, talvez, subir para a equipe principal e se transformar em um dos grandes nomes do clube catalão. E quem sabe, mostrar ao mundo o motivo de ter sido comparado a um dos maiores jogadores da história do futebol.