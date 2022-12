Lucas Paquetá rebate Roy Keane: “Se ele não gosta, não tenho muito o que fazer por ele”

Meio-campista garante que grupo continuará dançando enquanto anotar os gols com a camisa da seleção brasileira

Depois do ex-jogador Roy Keane criticar as dancinhas feitas pelos jogadores da seleção brasileira após os gols diante da Coreia do Sul, Lucas Paquetá foi questionado sobre o assunto, durante entrevista após a partida e rebateu o irlandês.

“A dança é o símbolo, a gente simboliza a alegria de marcar o gol. A gente não faz para desrespeitar, não faz na frente do adversário. A gente se reúne, pode olhar, todos estão ali e a gente comemora. É o nosso momento, a gente fez o gol, o Brasil está comemorando”.

O meio-campista deixou claro que os atletas do Brasil seguirão comemorando os gols desta forma.

“Se ele não gosta, não tenho muito o que fazer por ele. Se a gente fizer gol a gente vai continuar comemorando desta forma. É um grupo que está feliz em fazer o gol, está alegre em conquistar a vitória. A única coisa que ele tem que fazer é respeitar”.

Os comentários de Roy Keane viralizaram na internet e o Irlandês recebeu muitas críticas dos torcedores brasileiros. Ele atualmente é comentarista em uma TV britânica e também reclamou da participação de Tite em uma das danças.

"Não consigo acreditar no que estou vendo. Nunca vi tanta dança. É como assistir ao Strictly [Come Dancing, que é como uma Dança dos Famosos]. Eu sei que tem o ponto da cultura, mas acho realmente desrespeitoso com o adversário. São quatro [gols] e eles fazem toda vez. A primeira dancinha ou seja lá o que façam, tudo bem. E então o técnico se envolve. Não fico feliz com isso. Não acho isso nada bom”.