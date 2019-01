Lucas Paquetá é inscrito pelo Milan na Serie A

Meia ex-Flamengo teve seu contrato registrado e pode estrear no Campeonato Italiano no fim do mês

No primeiro dia oficial da janela de transferências, o Milan confirmou a sua primeira contratação do período com a inscrição de Lucas Paquetá na Serie A.

O jogador, vendido pelo Flamengo em outubro de 2018 por 35 milhões de euros (cerca de R$ 149 milhões), teve que esperar a abertura do mercado europeu para que tivesse seu vínculo que vai até meados de 2023 estabelecido com o clube italiano.

Enquanto não era registrado como atleta Rossonero, Paquetá foi a jogos da equipe no Estádio Giuseppe Meazza, além de participar de atividades técnicas sob o comando de Gennaro Gattuso e deve retornar a Milão nos próximos dias, depois de passar as festividades de fim de ano com familiares.

Confira os números de Lucas Paquetá no Campeonato Brasileiro de 2018:

A concorrência para assinar com o meia era forte: Real Madrid, PSG, Barcelona e PSG observavam a situação do atleta milanês mas, Leonardo, diretor de futebol da equipe, convenceu o ex-flamenguista a aceitar a proposta dos italianos.

A incógnita atual fica por conta de como será a montagem do elenco com a presença do brasileiro. Gattuso admitiu que estudava a possibilidade de colocar em campo um 4-3-3, com Paquetá atuaria pelo lado esquerdo do meio-campo, enquanto Lucas Biglia ficaria recuado na parte central e Giacomo Bonaventura completaria a formação no lado direito.

Caso decida por colocá-lo em campo, o treinador do Milan poderá promover a estreia do camisa 39 no Campeonato Italiano diante do Genoa, no dia 21 desse mês, no Estádio Luigi Ferraris.