Lucas Paquetá foi cortado às pressas de primeira convocação de Fernando Diniz após investigação de aposta suspeita

O meio-campista, que atua pelo West Ham e estava na mira do Manchester City, seria presença para os jogos de Eliminatórias

Lucas Paquetá era um dos nomes certos na primeira convocação de Fernando Diniz como técnico da seleção brasileira, mas uma investigação sobre uma eventual participação em aposta mudou isso – e muito mais, uma vez que também teria motivado o Manchester City a interromper as negociações para contratá-lo. Por causa da situação, o meio-campista ficou de fora da estreia do Brasil nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

“O Paquetá estava na lista, é um jogador que eu gosto muito. É um momento de preservar. Para ele resolver essas questões, deixar à vontade para resolver. A gente precisa de tempo para resolver essas questões. É um jogador que eu adoro, tenho as melhores impressões, embora nunca tenha trabalhado com ele”, afirmou Diniz ao justificar a ausência de Paquetá.

Como a notícia da investigação sobre Paquetá foi dada apenas nesta sexta-feira, Fernando Diniz teve que correr para cortar o jogador e encontrar um substituto. Segundo apurado pela GOAL, o técnico soube de toda a situação faltando apenas uma hora para sua entrevista coletiva. Esta, inclusive, foi a razão do atraso para a divulgação da lista de jogadores que estarão em campo contra Bolívia e Peru.

Ainda de acordo com apuração da GOAL, Diniz – assim como Tita fazia – já tinha uma lista mais extensa com outros nomes para casos assim.