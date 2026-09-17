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Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Luca Zidane fora da lista da Argélia e convocação de estrela do Al Ahly do Egito

Argélia
Africa Cup of Nations Qualification
L. Zidane
M. Bakrar
Al Ahly
B. Hemdani
Argélia
Egito

Ibrahim Hemdani, técnico da seleção da Argélia, que assumiu o cargo após a saída de Vladimir Petkovic, anunciou a lista da Argélia para a próxima data Fifa.

A seleção argelina enfrentará Zâmbia e Burundi, pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027, e ainda disputará um amistoso contra o Níger.

A rede RMC Sport informou que a lista da Argélia teve a ausência do goleiro Luca Zidane, por suspensão, além de várias outras ausências de destaque, enquanto Mouncef Bakrar, estrela do Al-Ahly do Egito, foi convocado.

Luca Zidane, que foi titular durante a última Copa do Mundo, não apareceu na lista, por conta de sua suspensão nos dois próximos jogos da seleção da Argélia.

O filho de Zinédine Zidane recebeu essa punição após sua irritação no fim do jogo entre Argélia e Nigéria, nas quartas de final da Copa Africana de Nações de 2025.

Africa Cup of Nations Qualification
Argélia crest
Argélia
ARG
Zâmbia crest
Zâmbia
ZMB

A lista da seleção da Argélia ficou assim:

Goleiros: Melvin Mastel - Abdellatif Ramadan - Kilian Bellazouk

Defesa: Achraf Abada - Rayan Aït-Nouri - Zineddine Belaïd - Rami Bensebaini - Samir Chergui - Jaouen Hadjam - Souaib Naïr - Essaadi Redouani - Ahmed Touba

Meio-campo: Himad Abdelli - Adel Aouchiche - Nabil Bentaleb - Farès Chaïbi - Ibrahim Maza - Adam Zorgane

Ataque: Mohamed El Amine Amoura - Mouncef Bakrar - Bachir Belloumi - Adel Boulbina - Amine Chiakha - Amine Gouiri - Anis Hadj Moussa - Ilan Kebbal

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