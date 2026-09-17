Ibrahim Hemdani, técnico da seleção da Argélia, que assumiu o cargo após a saída de Vladimir Petkovic, anunciou a lista da Argélia para a próxima data Fifa.

A seleção argelina enfrentará Zâmbia e Burundi, pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027, e ainda disputará um amistoso contra o Níger.

A rede RMC Sport informou que a lista da Argélia teve a ausência do goleiro Luca Zidane, por suspensão, além de várias outras ausências de destaque, enquanto Mouncef Bakrar, estrela do Al-Ahly do Egito, foi convocado.

Luca Zidane, que foi titular durante a última Copa do Mundo, não apareceu na lista, por conta de sua suspensão nos dois próximos jogos da seleção da Argélia.

O filho de Zinédine Zidane recebeu essa punição após sua irritação no fim do jogo entre Argélia e Nigéria, nas quartas de final da Copa Africana de Nações de 2025.

A lista da seleção da Argélia ficou assim:

Goleiros: Melvin Mastel - Abdellatif Ramadan - Kilian Bellazouk

Defesa: Achraf Abada - Rayan Aït-Nouri - Zineddine Belaïd - Rami Bensebaini - Samir Chergui - Jaouen Hadjam - Souaib Naïr - Essaadi Redouani - Ahmed Touba

Meio-campo: Himad Abdelli - Adel Aouchiche - Nabil Bentaleb - Farès Chaïbi - Ibrahim Maza - Adam Zorgane

Ataque: Mohamed El Amine Amoura - Mouncef Bakrar - Bachir Belloumi - Adel Boulbina - Amine Chiakha - Amine Gouiri - Anis Hadj Moussa - Ilan Kebbal

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