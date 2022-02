Luan quer voltar ao Brasil e desperta interesse de Santos, Inter, Ceará e América-MG

Ídolo do Atlético-MG na década passada, o atacante Luan deseja voltar ao Brasil após o fim do contrato com o V-Varen Nagasaki, do Japão. Quatro clubes do país demonstraram interesse no atleta de 31 anos: Santos, Internacional, Ceará e América-MG.

Os quatro clubes já conversaram com o estafe do jogador, conforme apurado pela GOAL, mas ainda não avançaram nas tratativas para a sua contratação. Todos perguntaram sobre o seu momento depois de duas temporadas no futebol asiático e sinalizaram com possíveis ofertas.

O Santos é quem demonstrou maior desejo em ter Luan no elenco. Os paulistas chegaram a enviar uma primeira proposta, que foi recusada pelo jogador. Uma nova oferta deve ser apresentada nas próximas horas. O diretor de futebol Edu Dracena é quem conduz as negociações.

O técnico Fábio Carille, que já havia indicado o atleta ao Corinthians em 2019, foi o responsável por solicitar a contratação do atleta à diretoria no mercado da bola.

Internacional, Ceará e América-MG fizeram consultas por Luan. No entanto, nenhum deles apresentou valores para levá-lo nesta janela de transferências.

Luan tem passagem de destaque pelo Atlético-MG na década passada. O atacante defendeu o clube entre 2013 e 2019. No período, foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Ele ainda venceu o Campeonato Mineiro em três oportunidades.