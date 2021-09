Luan Peres já sonha com vitória sobre o PSG de Messi

Em entrevista exclusiva concedida à Goal, o ex-defensor do Santos comentou sobre a expectativa em enfrentar Messi e o "super PSG"

Novo reforço do Olympique de Marselha, Luan Peres chegou na França em meio à uma janela de transferências extremamente movimentada. E por mais que nomes como Gerson, Wijnaldum, Sergio Ramos, Shaqiri e Sulemana tenham agitado o mercado francês, obviamente a cereja do bolo foi Lionel Messi.

Contratado pelo PSG, o atleta seis vezes considerado melhor do mundo chegou de última hora, mas já atraiu toda uma nova gama de olhares para a Ligue 1, indiretamente beneficiando alguns dos competidores do Paris Saint-Germain, como o arquirrival Olympique.

Essa, pelo menos, é a opinião de Luan Peres. Entrevistado pelo repórter Marcelo Hazan, na Twitch da Goal (além de transmissão simultânea no YouTube e no Facebook), o zagueiro explicou como vê a chegada do argentino estando em um de seus principais rivais no âmbito local.

"Messi é muito bom para o campeonato, para a visibilidade da Ligue 1. Qualquer clube do mundo ia querer. Infelizmente não foi aqui no Olympique," brincou o defensor, questionado durante a entrevista. "Claro que como jogador, eu não vou querer, já que pretendo ser campeão e com ele lá, vai ser bem mais difícil."

Por outro lado, é fato que qualquer zagueiro já teria anotado a data da próxima partida entre os dois clubes no calendário: quem não quer falar que parou Lionel Messi? Luan Peres não é diferente.

"Como admirador do futebol, sei que ele é um craque, é ótimo jogar contra um jogador seis vezes melhor do mundo. Estou muito ansioso para enfrentá-lo, vai ser um baita jogo, principalmente esse primeiro, na nossa casa. Mas quem sabe podemos fazer uma grande partida e sair com uma vitóriazinha, um 1 a 0?"

PSG e Olympique de Marselha se enfrentam pela primeira vez na temporada neste próximo dia 24 de outubro, pela Ligue 1. Resta saber se Messi e Luan Peres estarão em campo.