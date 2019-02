Love, Corinthians e Palmeiras: uma história de idas e vindas

Atacante pode fazer a sua reestreia pelo Timão no Derby deste sábado (2) justamente contra o Palmeiras, clube que o revelou para o futebol

De volta ao Corinthians após três anos, Vagner Love deve reestrear com a camisa do clube alvinegro justamente contra o Palmeiras, clube que o revelou para o futebol e onde o "artilheiro do amor" ganhou seu apelido ainda em 2003, quando disputava a Copa São Paulo de Futebol Júnior e foi flagrado com uma mulher dentro da concentração.

Love volta ao Corinthians em alta e com a aceitação de grande parte da Fiel, mas, há 15 anos, era a torcida do arquirrival Palmeiras que admirava o jogador. Neste sábado (2), às 17h (de Brasília), no Allianz Parque, porém, o atacante prevê que será recebido com muitas vaias no Allianz Parque.

“(Serei recebido) com muita vaia, pode ter certeza. Mas posso trazer isso a meu favor. Sei que serei vaiado, mas não vai ser a primeira nem a última vez que vai acontecer. Quero chegar lá, fazer meu melhor e ajudar o Corinthians a conquistar os três pontos”, afirmou Love, que deverá ficar como opção no banco de reservas, já que não atua desde dezembro, quando ainda estava no Besiktas, da Turquia.



(Foto: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

Palmeiras: Do amor intenso ao rompimento total

Vagner Love surgiu no Palmeiras como a grande esperança da torcida para voltar a ter dias felizes em meio a grave crise que a equipe vivia. Com apenas 19 anos, o atacante foi o principal jogador e artilheiro na conquista alviverde da Série B, com 19 gols.

No ano seguinte, Love foi o artilheiro do Paulistão, com 12 bolas na rede, e vinha em grande fase no Brasileirão até ser vendido para o CSKA Moscou, da Rússia.

A relação de carinho do torcedor palmeirense com Vagner Love teve a sua primeira crise em 2005, quando o jogador chegou a posar para fotos com a camisa do Corinthians em uma transferência que acabou não se concretizando. O atacante seguiu na Rússia até 2009, quando voltou ao Verdão por empréstimo.



(Foto: Divulgação/Palmeiras)

O sucesso do início da sua carreira no Palmeiras, porém, não se repetiu em sua segunda passagem pelo clube. Love chegou com a equipe brigando pelo título brasileiro, mas suas atuações ruins, somada a decepção de o time sequer conseguir vaga na Libertadores e ainda ao fato de ter sido agredido por torcedores quando estava a caminho de uma agência bancária perto da Academia de Futebol acabaram com qualquer clima para seguir no Verdão. Diante disso, acabou se transferindo para o Flamengo.

No total, Love disputou 78 jogos e marcou 54 gols somando suas duas passagens pelo Palmeiras. Na primeira, entre 2003 e 2004, realizou 66 partidas e balançou as redes 49 vezes; na segunda, em 2009, foram 12 duelos e 5 tentos.

Corinthians: Da superação ao amor



(Foto: Alexandre Schneider/Getty Images)

Depois do Flamengo, Love ainda voltou ao CSKA e defendeu o Shandong Luneng até acertar com o Corinthians em 2015. O início da trajetória do atacante pelo clube do Parque São Jorge, porém, não foi nada fácil.

Love passou parte da temporada sendo criticado contestado e até vaiado em alguns momentos por não conseguir substituir Guerrero à altura. O centroavante, porém, sempre contou com o apoio de Tite, e se tornou sinônimo de superação no ataque do Timão.

Antes cobrado pela falta de efetividade no ataque, Love deu a volta por cima, engrenou nas rodadas finais do Brasileirão, se tornou titular absoluto e ajudou a equipe a conquistar o título. Com 14 gols, ele acabou a competição como vice-artilheiro, atrás apenas de Ricardo Oliveira, então atacante do Santos.



(Foto: Alexandre Loureiro/Getty Images)

Após 50 partidas e 16 gols em 2015, Love se transferiu para o Monaco, que pagou a multa rescisória de apenas € 1 milhão (R$ 4,4 milhões, na época).

Três anos depois, Love volta ao Corinthians e deve estrear justamente no Derby. Na última vez que enfrentou o clube em que foi revelado, pelo segundo turno de 2015, o artilheiro do amor fez o gol do empate em 3 a 3 já na reta final do duelo disputado no Allianz Parque.

“Me identifiquei muito com o Corinthians, estou muito feliz de voltar. O começo da minha carreira foi lá, sou grato por isso, temos que ter gratidão. O Palmeiras fez eu me tornar jogador profissional. Hoje tenho uma identificação muito grande pelo Corinthians, amo estar aqui, amo a torcida. Tenho que retribuir todo o esforço que fizeram para eu voltar. Vou dar meu máximo, tenho que fazer gols porque a pressão é grande. Quero sempre mostrar meu melhor”, ressaltou Love durante sua apresentação na última sexta-feira (1), no CT Joaquim Grava.