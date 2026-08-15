Louis van Gaal, pessoalmente, teria preferido Peter Bosz como novo técnico da seleção holandesa em vez de Xavi. Foi isso que o treinador de 75 anos teria dito a Dries Roelvink durante um encontro em Amstelveen.

Roelvink compartilhou neste sábado uma foto em que aparece ao lado de Van Gaal. Os dois amigos se encontraram na sexta-feira no restaurante Aan de Poel, em Amstelveen, onde a nomeação de Xavi como técnico da seleção entrou em pauta.

O cantor afirmou que, pessoalmente, teria gostado de ver Van Gaal assumir mais uma vez a seleção holandesa. “No Aan de Poel, Louis van Gaal me explicou mais uma vez ontem, nos mínimos detalhes, que não considera Xavi uma escolha errada da KNVB, mas que, pessoalmente, teria preferido Peter Bosz”, escreveu Roelvink.

O próprio Van Gaal já havia se pronunciado na sexta-feira após a nomeação de Xavi. No Instagram, ele parabenizou seu ex-pupilo pela nova função: “Parabéns, Xavi. Muita sorte, amigo.”

A relação entre Van Gaal e Xavi remonta ao período em que trabalharam juntos no FC Barcelona. O meio-campista espanhol fez sua estreia oficial pela potência catalã em 1998, sob o comando do treinador holandês.

Xavi também falou de forma elogiosa sobre Van Gaal e a influência holandesa em seu desenvolvimento após a nomeação. “Considero uma enorme honra me tornar técnico da seleção holandesa. Como alguém que recebeu sua formação na academia do FC Barcelona, com fortes influências, entre outros, de Johan Cruijff e Rinus Michels, sinto uma ligação especial com o futebol holandês”, disse.

“Pode-se dizer que sou um pouco filho do futebol holandês”, continuou Xavi. “Outros grandes treinadores também, especialmente Louis van Gaal, sob quem fiz minha estreia no Barcelona, e Frank Rijkaard, tiveram um papel importante na minha formação como jogador e técnico.”







