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imago-sport-1070413830.jpgPro Shots
Bart DHanis

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Louis van Gaal fala claro sobre o cargo de técnico da seleção da Holanda: "Com este elenco..."

Louis van Gaal ainda não foi procurado pela KNVB, como ele mesmo disse em entrevista à Voetbal International. A federação segue em busca de um substituto para Ronald Koeman.

Na última terça-feira, o De Telegraaf noticiou que Van Gaal está aberto a um quarto período como técnico da seleção da Holanda, enquanto a KNVB já estava muito perto de um acerto com Michael Reiziger.

Desde então, Reiziger não ouviu mais nada da KNVB, de acordo com a VI. Apesar do silêncio vindo de Zeist, Van Gaal não foi procurado para o cargo, segundo ele próprio.

“Sempre quero ajudar a KNVB e vejo possibilidades”, afirmou Van Gaal. “Acho que a Holanda pode ser campeã europeia ou mundial com este elenco.”

“Mas não houve contato. Não sei o que a KNVB quer. Aparentemente, há muito pouco interesse pela vaga, e então meu nome volta a surgir”, prosseguiu.

“Já fui técnico da seleção holandesa três vezes. Se eu for fazer alguma coisa, provavelmente será no exterior. Embora nunca se saiba. Eu me sinto mais em forma do que em 2022”, concluiu.

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