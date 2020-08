Lorenzo Colombo: a promissora máquina de gols do Milan que idolatra Batistuta

O jovem de 18 anos anotou um gol a cada 33 minutos pelo Milan Sub-19 na temporada 2019/20 e espera por sua oportunidade no San Siro

Durante os anos 2000, o teve um dos atacantes mais temidos do futebol mundial.

Andriy Shevchenko e Filippo Inzaghi foram contratados juntos no San Siro perto da virada do século e juntos, anotaram mais de 300 gols com as cores vermelha e preta do time de Milão.

Nos últimos 10 anos, no entanto, a queda de patamar do Milan coincidiu com a dificuldade do time de encontrar um atacante que conseguisse balançar as redes quando o clube mais precisava.

Mario Balotelli, Carlos Bacca, Andre Silva e Krzysztof Piatek foram contratados para liderar o ataque, e com somente flashes de bom futebol, todos já deixaram o clube.

Nenhum jogador desde Zlatan Ibrahimovic, em 2011/12, anotou mais de 20 gols em uma temporada da . Até por isso, o time sete vezes campeão da Liga dos Campeões se viu forçado a recontratar o sueco de 38 anos para resolver os problemas do ataque em janeiro deste ano.

Para seu crédito, Ibrahimovic ajudou muito o time de Stefano Pioli, com 11 gols em 20 jogos, ajudando o time a se classificar para a .

A antiga estrela do e do está perto de renovar seu vínculo, mas Ibrahimovic já dando adeus aos seus anos áureos, o Milan precisa seriamente pensar em um plano de sucessão.

Felizmente para eles, há um atacante na base rossoneri que o recorde de gols nos juniores sugere que ele pode ser a resposta à longo prazo para liderar o ataque do time.

Lorenzo Colombo pode até ter se lesionado na última temporada, mas quando ele estava em campo, ele deixou os defensores correndo para trás.

Para o Milan Sub-19 ele anotou um gol a cada 33 minutos na temporada 2019/20, merecendo um par de jogos no time profissional e um novo contrato de quatros anos.

Aos 18 anos, ele encara o desafio de replicar um pouco do seu retrospecto no time principal e, para isso, ele quer seguir os passos de um de seus ídolos: Gabriel Batistuta.

Nascido nas redondezas de Milão, na cidade de Vimercate, Colombo entrou para a base rossoneri ainda muito novo, e ele rapidamente chamou a atenção ao marcar gols contra o e o Barcelona aos nove anos de idade.

Em boa parte da campanha de 2018/19, ele ficou no time Sub-17 e anotou 11 gols em 21 jogos, e depois foi promovido ao time Sub-19, conhecido também como Primavera.

Colombo terminou a temporada com a convocação para a Sub-17, que a havia perdido para a no ano anterior na disputa de pênaltis.

O torneio na chegou ao clímax quando as duas equipes se enfrentaram novamente na final, e mesmo com os dois gols de Colombo, a Laranja foi campeã novamente com uma vitória por 4 a 2.

Com tais perfomances, era esperado que o jovem atacante logo fosse promovido ao time profissional. Uma pequena lesão, no entanto, retardou sua promoção e sua primeira aparição no Primavera somente em 19 de outubro, quando ele entrou no intervalo do jogo entre Milan e Cremonese, com seu time perdendo por 1 a 0.

Com 60 segundos, Colombo driblou a defesa adversária e empatou o jogo. Depois, assegurou a vitória do Milan com mais um gol, aos 20 minutos.

Aquela foi sua última aparição antes de 1º de fevereiro, pois ele sofreu uma lesão no metatarso que o tirou dos gramados por três meses e tirou as esperanças do jogador de representar a Itália na no , em 2019.

Naturalmente, ele voltou aos gramados já recuperado da lesão com um hat-trick contra o Cittadella, em seu primeiro jogo pós-lesão.

Quando a Covid-19 encerrou prematuramente a temporada do futebol junior na Itália, ainda em março, o recorde de Colombo era de nove gols em apenas seis jogos, em que somente dois deles ele foi titular. Se ele não estava 100% fisicamente, ele compensava isso com gols.

Avançando até junho, o Milan encarou a na semifinal da e precisava de um gol para avançar na competição. Então, Pioli chamou Colombo, que entrou na decisão para tentar dar a vaga ao time rossoneri.

O atacante de 1,83m não conseguiu balançar as redes nos oito minutos em que esteve em campo, mas marcou um novo momento na jovem carreira de Colombo.

"Foi muito emocionante", disse ele aos repórteres após o jogo. "Eu trabalhei para chegar neste momento nos últimos 10 anos, desde o primeiro dia que cheguei na base. Por ser neste estádio, contra este time, me faz ficar ainda mais orgulhoso".

Colombo encerrou a temporada como um reserva do time principal na Serie A, estreando no Campeonato Italiano nas últimas rodadas contra o .

Agora, ele visa fazer parte do time na próxima temporada junto com Ibrahimovic e Rafael Leao, com a esperança de que seu retrospecto na base pese a seu favor para jogar no time de Pioli.

Com um físico forte e um potente pé esquerdo, Colombo já foi comparado com Christian Vieri, e se ele conseguir trilhar caminhos parecidos com o atacante italiano ou com seu ídolo argentino, então o Milan poderá voltar a brigar pelo Scudetto.

A procura do time rossoneri por um matador confiável parece ter terminado.