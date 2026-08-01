O Al-Ahli, da Arábia Saudita, fechou uma nova contratação para o ataque, superando o rival Al-Diriyah, em meio ao clima de tristeza vivido pela torcida do time por conta da saída do técnico alemão Matthias Jaissle.

Relatos da imprensa haviam confirmado que Jaissle apresentou seu pedido de demissão do comando técnico do Al-Ahli, na última quinta-feira, para assumir o comando do Newcastle United na próxima temporada, substituindo o antigo treinador Eddie Howe.

O jornal saudita "Asharq Al-Awsat" afirmou, neste sábado, que o Al-Ahli fechou a contratação do saudita Abdullah Radif, ex-atacante do Al-Hilal, tornando-o seu reforço mais recente no atual mercado de transferências de verão.

O jornal esclareceu que Radif se juntará ao Al-Ahli em uma transferência livre, após o fim de seu contrato com o Al-Hilal, com um vínculo que se estende pelos próximos 4 anos e termina em 2030.

O jogador de 23 anos já havia entrado em acordo com o Al-Ahli para se transferir para o clube anteriormente, porém o Al-Diriyah, recém-promovido à Roshn Saudi League, interveio de forma surpreendente e esteve perto de arrebatar a negociação.

O Al-Ahli conseguiu evitar a intervenção do Al-Diriyah, garantindo os serviços de Abdullah Radif, com o anúncio oficial da contratação previsto para as próximas horas, após a conclusão dos trâmites administrativos e a obtenção de sua assinatura oficial.

O Al-Hilal havia anunciado, no dia 7 de julho passado, a saída definitiva de Abdullah Radif de seu elenco, após 5 anos de sua promoção ao time principal, período em que foi emprestado aos clubes Al-Taawoun, Al-Shabab, Al-Ettifaq e Al-Feiha.

Radif já havia, de fato, entrado em acordo com o Al-Ittihad para se transferir ao clube, com um contrato de 3 temporadas, ao longo das quais receberia 27 milhões de riais, à razão de 9 milhões por temporada, antes que o Al-Ittihad recuasse por não dispor da liquidez financeira necessária para concretizar a negociação.

Espera-se que Radif seja o terceiro atacante do Al-Ahli, disputando posição com o brasileiro Ricardo Matias, atrás do inglês Ivan Toney e do saudita Firas Al-Buraikan.

Assim, o jogador de 23 anos será a sexta contratação do Al-Ahli no atual mercado de transferências de verão, após o gambiano Aboubakar Sidibeh Kanté, o português Francisco Trincão, o armênio Eduard Spertsyan e os sauditas Mishal Al-Mutairi e Nayef Massoud.

Vale lembrar que a última experiência do jovem atacante saudita foi ao lado do Al-Feiha, na segunda metade da temporada passada, na qual disputou apenas 8 partidas, sem marcar nenhum gol, tendo dado duas assistências.