Londrina x Vitória ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (7), no Estádio do Café; veja como acompanhar na TV e na internet

Com objetivos opostos na temporada, Londrina e Vitória se enfrentam na noite desta segunda-feira (7), no Estádio do Café, em Londrina, a partir das 20h (de Brasília), pela 22ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Sem vencer há quatro jogos, com duas derrotas e dois empates, o Londrina entra em campo pressionado pela recuperação para se afastar da zona de rebaixamento. No momento, soma 16 pontos, com apenas 25% de aproveitamento.

"Se eu não aguentasse pressão não tinha vindo para o Londrina: um time que em oito jogos tinha um ponto, e que tem o menor investimento do campeonato. A pressão existe, mas o Vitória também vai vir pressionado, porque quem é líder não pode perder ponto para quem está lá embaixo. E eles tem um grande exemplo, o Vila Nova. Eles vinham em uma campanha fantástica, perderam para nós e a coisa desandou - disse Eduardo Souza na entrevista pré-jogo", afirmou Eduardo Souza.

Mais artigos abaixo

Já o Vitória precisa vencer para reassumir a liderança da Série B. Com 41 pontos, o Rubro-Negro está a três do líder Sport, que venceu o Novorizontino por 1 a 0. Sem Léo Gamalho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, será substituído por Iury Castilho.

Nas últimas seis partidas entre as equipes, o Londrina obteve quatro vitórias, enquanto o Vitória conseguiu vencer em duas ocasiões. No mais recente confronto, durante o primeiro turno da Série B de 2023, o time baiano ganhou por 2 a 0, interrompendo uma sequência de derrotas frente ao seu rival. A única vitória aconteceu na fase de grupos do Brasileirão de 1981, quando venceram por 3 a 1.

Prováveis escalações

Londrina: Neneca; Ezequiel, Gabriel, Patrick e Marcos Pedro; João Paulo, Moisés Gaúcho e Diego Jardel; Paulinho Moccelin, Zé Vitor e Júnior Dutra. Técnico: Eduardo Souza.

Vitória: Lucas Arcanjo; Yan, Camutanga e Wagner Leonardo; Zeca, Dudu, Jhonny e Matheusinho; Wellington Nem, Mateus Gonçalves e Iury Castilho. Técnico: Léo Condé.

Desfalques

Londrina

Sem desfalques confirmados.

Vitória

Léo Gamalho, suspenso, está fora.

Quando é?