Londrina x Novorizontino: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (17), no Estádio do Café; veja como acompanhar na TV e na internet

Londrina e Novorizontino se enfrentam na noite desta sexta-feira (17) a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio do Café, pela 37ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Já rebaixado para a Série C, o Londrina volta a campo apenas para cumprir tabela. Na penúltima posição, com 28 pontos, a equipe vem de quatro empates e duas derrotas nos últimos seis jogos disputados.

Do outro lado, o Novorizontino segue na briga pelo acesso. Em sétimo lugar, com 57 pontos, o Tigre tropeçou nos últimos dois jogos disputados, com um empate e uma derrota. A distância para o G-4 atualmente é de quatro pontos.

"Nós usarmos o termo castigo é muito duro. Castigo é para quem fez alguma coisa ruim. Pelo contrário, esse grupo buscou. Enfrentamos o campeão da Série B, dominamos o jogo, poderíamos ter feito três ou quatro gols no primeiro tempo, levamos o gol. No segundo tempo, demoramos para nos ajustarmos, mas logo as chances começaram a aparecer, criamos e nós paramos na eficiência do Vitória. Eles se defenderam e se fecharam bem, buscaram os contra-ataques, tiveram dois chutes no gol e fizeram. Mas a equipe brigou, buscou sempre o resultado, lógico que no final empurramos um pouco mas para cima, porque pra nós só interessava a vitória", afirmou Eduardo Baptista.

Prováveis escalações

Londrina: Neneca; Igor França, Luan Freitas, Rafael Vaz e Salomão; Vitão, Rodrigo e Ariel; Peu, William Barbio e Iago Dias. Técnico: Roberto Fonseca.

Novorizontino: Georgemy; Adriano Martins, César Martins e Renato (Paulo Eduardo); Willean Lepo, Ricardinho, Marlon e Reverson; Douglas Baggio, Rômulo (Aylon) e Ronaldo. Técnico: Eduardo Baptista.

Desfalques

Londrina

Gabriel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque. João Paulo, machucado, e Paulinho Moccelin, liberado pela diretoria, também estão fora.

Novorizontino

Jordi, Raul Prata, Bruno Silva e Léo Tocantins, machucados, e Ligger, Roberto e Geovane, suspensos, desfalcam a equipe.

Quando é?