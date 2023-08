Londrina x Atlético-GO ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (17), no Estádio do Café; veja como acompanhar na TV e na internet

Com objetivos opostos na temporada, Londrina e Atlético-GO se enfrentam na noite desta quinta-feira (17), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio do Café, no Paraná, pela 24ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view.

Embalado com duas vitórias consecutivas, o Atlético-GO aparece em nono lugar, com 34 pontos, sete atrás do Criciúma, equipe que fecha o G-4. Depois do confronto fora de casa, o próximo compromisso do Dragão será apenas no dia 27, contra o Vitória.

Do outro lado, o Londrina, na zona de rebaixamento, com 19 pontos, vem de derrota para o Criciúma por 2 a 0. Na Série B, a equipe tem um aproveitamento de 27% e está a dois pontos do Avaí, primeiro time fora do Z-4.

Em nove jogos disputados entre as equipes, o Atlético-GO soma três vitórias, contra duas do Londrina, além de quatro empates. No mais recente confronto válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Londrina: Neneca, Rafael Vaz, Gabriel, Fabrício Baiano e Marcos Pedro; João Paulo, Rodrigo e Higor Leite; Danilo, Paulino Moccelin, Zé Victor e Peu. Técnico: Eduardo Souza.

Atlético-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares, Luiz Felipe, Heron e Lucas Esteves; Baralhas e Matheus Sales; Shaylon, Dodô e Bruno Tubarão; Gustavo Coutinho. Técnico: Jair Ventura.

Desfalques

Londrina

Diego Jardel está lesionado, enquanto Ezequiel cumprirá suspensão após ter sido expulso na derrota para o Criciúma.

Atlético-GO

Sem desfalques confirmados.

Quando é?