Logo após o término da partida entre Ajax e PSV, Kraay faz uma pergunta polêmica a Berghuis

Steven Berghuis está, naturalmente, muito feliz com o gol de empate de Mika Godts no final da partida entre Ajax e PSV (2 a 2) no sábado. O ponta também aborda a questão de saber se há algum problema de preparação física na equipe de Amsterdã.

“Em termos de sensação, estou feliz com esse 2 a 2 no final”, assim Berghuis inicia a conversa com o repórter Hans Kraay Júnior, da ESPN, após a partida. O experiente jogador do Ajax tenta, em seguida, explicar por que a queda de rendimento após o intervalo foi tão grande para o Ajax.

“Não sei. O PSV estava em melhor forma? Não sei se é isso”, responde Berghuis após uma sugestão de Kraay sobre a diferença entre os dois tempos. “Foi um pouco de altos e baixos. Ambos tivemos bons momentos.”

Berghuis reconhece que, ao longo de toda a partida, o PSV jogou com um pouco mais de facilidade do que o Ajax. “Nós lutamos para voltar ao jogo e conseguimos arrancar um empate em 2 a 2”, afirma o ponta de 34 anos, que aprecia especialmente esses jogos de alto nível.

“Sempre gostei disso e preciso valorizar os momentos que ainda restam. É lindo jogar como jogador em uma ArenA lotada contra o PSV. Como jogador, não se pode esquecer disso”, enfatiza o jogador, que ainda tem contrato por mais uma temporada com o Ajax.

“Estou feliz porque foi um empate de 2 a 2 no final. Mas, claro, três pontos também teriam sido bem-vindos”, diz Berghuis, referindo-se à classificação na Vriendenloterij Eredivisie. “Depende do que o Feyenoord fizer no domingo. Vamos ter que ver.” O Ajax está três pontos atrás do Feyenoord, que ainda tem que jogar contra o Fortuna Sittard.