Loco Abreu: gols e recordes do uruguaio ídolo do Botafogo

Veja quantos gols o atacante marcou pelo Botafogo, além de títulos e marcas conquistadas na carreira

O ídolo do Botafogo, o atacante Loco Abreu, de 44 anos, anunciou que está encerrando sua carreira. O jogador urugaio é conhecido por ser um artilheiro nato pelos vários clubes no qual passou ao longo de um longo tempo no futebol profissional. Tempo esse, claro, que o levou a somar muitos gols e empilhar recordes por seus feitos em campo.

Uma das marcas de Loco Abreu o fez justamente entrar no Guiness Book, tendo atuado por 31 times diferentes em sua carreira. No Brasil ele fez história no Botafogo, mas também rodou pelo futebol nacional e já jogou por Grêmio, Bangu, Athletic, Rio Branco e Figueirense.

Os seus números impressionam: foram 409 gols defendendo todos os times e a seleção uruguaia. Isso em 833 partidas oficiais nas quais jogou. Aproveitando a oportunidade, a Goal repassa os números do artilheiro uruguaio até este momento e ídolo do Botafogo.

Recordes de Abreu no Botafogo

Loco Abreu quebrou alguns recordes durante sua carreira, sendo três dessas marcas superadas atuando com a camisa do Botafogo: a primeira marca foi de maior artilheiro do Estádio Nilton Santos, onde chegou a marcar 41 gols. É também é o segundo jogador estrangeiro com mais gols pelo Glorioso (63), ficando atrás apenas do argentino 'El Lobo' Fischer (68 gols) - vale destacar que Patesko, que em algumas listas aparece no topo na tabela, nasceu no Brasil apesar do segune polonês.

Por que Abreu está no Guinnes Book?

Ele quebrou o recorde do Guinnes Book de mais clubes defendidos na carreira, atuando por 31 equipes diferentes (Defensor Sporting, Deportivo, Grêmio, San Lorenzo, Cruz Azul, América, Estudiantes, Dorados, Monterrey, San Luis, Tigres, Jerusalem, River Plate, Real Sociedad, Aris, Botafogo, Figueirense, Rosario Central, Aucas, Nacional, Sol de América, Santa Tecla, Bangu, Central Español, Puerto Montt, Audax Italiano, Magallanes, Rio Branco, Boston River, Athletic, Sud América). Quebrando muitas vezes o seu próprio recorde.

Momentos inesquecíveis de Abreu no Botafogo

Que o Loco Abreu tinha muito carisma todo mundo sabe. Mas você se lembra daquela cavadinha no pênalti que garantiu o título do Gloriosos na final do Campeonato Carioca de 2011?

Momentos inesquecíveis de Abreu na seleção uruguaia

A cavadinha na final do Carioca não foi a primeira vez que Loco Abreu aprontou uma dessa. O Uruguai dependia de um pênallti para se classificar a semifinal da Copa do Mundo de 2010, e advinha Loco Abreu foi para a cobrança e com a cavadinha colocou o Uruguai na semifinal.

Abreu disputou 70 jogos pelo time principal do Uruguai, marcando 26 gols ao todo e distribuindo apenas uma assistência. Participou de três edições da Copa América (1997, 2007 e 2011) e duas Copas do Mundo, em 2002 e 2010.

Quantos títulos Loco Abreu conquistou?

Em toda sua carreira, Loco Abreu conquistou sete títulos atuando por seus clubes: foram três títulos do Campeonato Uruguaio (2000/01, 2004/05 e 2005/06); dois títulos do Clausura, na Argentina (2001 e 2008) e o último título dele foi em 2016, pelo torneio Apertura de El Salvador. Atuando pelo Botafogo, ele venceu o Campeonato Carioca de 2013, em uma campanha histórica do clube alvinegro.

Pela seleção uruguaia, Abreu foi campeão apenas uma vez, quando fez parte do elenco que conquistou a Copa América de 2011.

Apesar das passagens por diversos clubes, Loco Abreu atuou em apenas 27 jogos na Copa Libertadores. Foram 21 gols marcados ao todo, e quatro assistências para os companheiros.

"El Loco" jogou por sete clubes diferentes na Libertadores em sua carreira: a primeira vez aconteceu em 1990, atuando pelo Defensor Sporting. Já em 2000, jogou pelo San Lorenzo e Cruz Azul. Ele voltou a disputar a competição em 2003, pelo America do México. Em 2005, ele jogou pelo Dourados, e em 2008 pelo Tigres, também no futebol mexicano. A última vez que jogou a competição foi em 2013, pelo Nacional do Uruguai.

O futuro de Loco Abreu

Essa você não sabia, Loco Abreu já apresentou um programa televisão uruguaia, em 2019. O programa era um espécie de "Topa ou não Topa", parecido com o Programa Silvio Santos.

Em 2014 ele curtiu uma de comentarista na ESPN Brasil, onde chegou comentar a Copa do Mundo de 2014 nas partidas de sua seleção.

Loco Abreu tem o desejo de seguir como treinador. Ele afirmou em uma coletiva de imprensa, quando chegou ao Bangu que queria treinar o Botafogo: “Não só quero voltar ao time. Eu vou ser treinador do Botafogo. Na hora certa, quando chegar o momento, vou ser técnico do Botafogo, do Nacional-URU e da seleção uruguaia. O destino está marcado, é só procurar. Está aqui na minha cabeça. Tem que ter paciência. Na hora certa a oportunidade vai chegar.”

Você acredita que o Loco Abreu ainda vai treinar o Glorioso?

