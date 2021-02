Loco Abreu é confirmado por time mineiro e chega ao 30º clube na carreira

Veterano atacante uruguaio defenderá o Athletic Club de São João del Rei no Campeonato Mineiro

Sebástian "El Loco" Abreu está de volta ao Brasil. Aos 44 anos, o atacante uruguaio defenderá o Athletic Club de São João del Rei, time de Mines Gerais, seu 30º clube na longa carreira de 25 anos.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Ex-Botafogo, Loco Abreu será uma das estrelas do Campeonato Mineiro de 2021. O Athletic Club garantiu o acesso à primeira divisão, que não disputa desde 1970, ao ser vice-campeão do Módulo 2 do Campeonato Mineiro na temporada passada.

O desembarque em Minas Gerais está previsto para esta segunda-feira, 8, às 19h10 (de Brasília). Mas o veterano já deixou uma mensagem para a torcida de seu mais novo clube.

Ele está chegando! 🛫 🇺🇾 @loco13com já embarcou, em Montevidéu, com destino ao Brasil. O atleta desembarca nesta segunda-feira (08), às 19h10, no @bhairport_, onde irá atender à imprensa no saguão de desembarque.



Vamos juntos nesta #LoucuraAlvinegra! 🏁 pic.twitter.com/e8WDc4GBUI — Athletic Club Futebol (@athleticclubmg) February 8, 2021

"Oi, galera do Athletic! Tudo bem? Semana que vem estou aí com vocês, se preparem, hein! Começar a treinar e ter um torneio estadual muito bom. São mais de 50 anos que o nosso time não tinha oportunidade de jogar a primeira divisão, então vamos desfrutar muito desse momento especial. Abraço grande!".

O mais curioso é que o interesse do Athletic no uruguaio não é de hoje. Em 2019, o clube tentou contratá-lo, mas as partes não chegaram a um acordo. O último time do jogador foi o Boston River e estava sem clube desde novembro de 2020, quando deixou a equipe na lanterna do Campeonato Uruguaio. Com o acesso à primeira divisão do Mineiro, o clube de São João Del Rei retomou a negociação.

O recorde de Loco Abreu chamou atenção até mesmo da Conmebol, que exaltou o feito do uruguaio em suas redes sociais.

Mais artigos abaixo

Sebastián “El Loco” Abreu definitivamente #CreeEnGrande y vuelve a romper su récord 💪, ahora con 44 años es fichado por su equipo #30, el Athletic Club de Minas Gerais 🇧🇷 ⚽👏🏼 pic.twitter.com/NeGxUX2Py0 — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) February 8, 2021

No futebol brasileiro, o Athletic será a sexta equipe que o ex-atacante da seleção uruguaia defende. Além do time mineiro, o jogador tem passagens por Botafogo, Grêmio, Figueirense, Bangu e Rio Branco-ES.

O Athletic estreia no Campeonato Mineiro no dia 28 de fevereiro, contra o Patrocinense, fora de casa.

Confira todos os times da carreira de Loco Abreu: