Loco Abreu, de artilheiro a apresentador de competição na TV uruguaia

O ídolo do Botafogo, Nacional e seleção uruguaia vai comandar uma versão alternativa para o "Topa ou Não Topa"

Recordista em número de clubes profissionais defendidos, com direito a inclusão no Guinness, o livro dos recordes, Loco Abreu mostra que não faz o seu planejamento de carreira pensando apenas no futebol: o atacante uruguaio, grande ídolo de sua seleção e do , vai apresentar um programa televisivo intitulado “Trato Hecho”, uma versão uruguaia do “Topa ou Não Topa”.

Na chamada da atração, Abreu afirma que “sua sorte e intuição podem mudar sua vida para sempre”. O prêmio da atração pode chegar até 1 milhão de pesos uruguaios – cerca de R$ 208 mil, na conversão para a moeda brasileira.

Esta não será a primeira aventura de “El Loco” pelo mundo televisivo. Nos últimos anos, Abreu foi comentarista de jogos de futebol, inclusive para redes televisivas do . Parece que, em meio aos 29 clubes defendidos em sua carreira, o centroavante também já começa a pensar na vida após pendurar as chuteiras – embora siga em forma para seguir nos gramados.