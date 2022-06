Livre no mercado, William recebe sondagens e vê com bons olhos retorno ao Brasil

Lateral-direito está em fase final de recuperação de uma lesão no joelho

Livre no mercado a partir do dia 1 de julho, quando encerra seu contrato com o Wolfsburg, da Alemanha, o lateral-direito William está em fase final de recuperação de uma lesão no joelho e avalia a possibilidade de retornar ao futebol brasileiro.

Segundo soube a GOAL, o jogador de 27 anos está no Brasil e vem recebendo sondagens de times brasileiros e vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro. William chegou no Wolfsburg em 2017 e defendeu as cores do clube alemão por cinco anos.

Revelado pelo Internacional, William foi campeão olímpico com a seleção brasileira em 2016, nos Jogos do Rio de Janeiro. Ele também defendeu as cores do Schalke, também da Alemanha, por empréstimo, no ano passado.