Livre no mercado, treinador espanhol Fran Escribá, tem interesse no Flamengo

Livre no mercado desde que deixou o Elche, no mês passado, o treinador espanhol Fran Escribá vê com bons olhos uma mudança de ares. Segundo soube a Goal, o técnico tem interesse no mercado brasileiro e, principalmente, no Flamengo.

Aos 56 anos de idade, Fran Escribá comandou clubes como Getafe, Villarreal e Celta de Vigo. No Elche, fez história ao levar o time à primeira divisão da Espanha em 2013 com recorde de pontos, além de conseguir manter a equipe dois anos seguidos na elite do futebol espanhol.

Mais artigos abaixo

Ainda segundo soube a Goal, o treinador deu carta branca a seu staff para trabalhar seu nome no Brasil, com atenção especial ao Flamengo. O time carioca tem sido muito bem apresentado a empresários e treinadores que trabalham no mercado europeu.

O Flamengo, por sua vez, segue atento ao mercado na busca por um treinador. A diretoria definiu que o novo comandante será estrangeiro, mas ainda avalia algumas opções. Nomes como Sampaoli, Eduardo Berizzo, Jorge Jesus, Carlos Carvalhal, Vitor Pereira, Pedro Martins e Paulo Fonseca foram consultados, mas ainda não há um alvo definido.

Os dirigentes do time Rubro-Negro esperam intensificar a busca pelo novo treinador nos próximos dias e o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, pode embarcar para o Velho Continente a qualquer momento para trazer o novo comandante.